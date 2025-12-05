Estatales

Familias de Gómez Farías reciben la Brigada Transformando Familias del DIF Tamaulipas

49 min ago
1 minuto de lectura

-Más de mil personas aprovecharon los servicios y trámites acercados por instituciones federales, estatales y municipales 

Gómez Farías, Tamaulipas. Diciembre 05 de 2025.-  En el poblado Loma Alta de este municipio, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, instaló los módulos de atención de la brigada Transformando Familias con personal de las instituciones de los tres órdenes de gobierno, quienes acercaron productos, trámites y servicios a poco más de mil personas que desde temprana hora acudieron a la unidad deportiva del lugar.

“Estamos muy contentos de compartir la oportunidad de saludarlos, verlos, atenderlos y escuchar las necesidades más sentidas que tienen ustedes. Es el momento de acercarse a nosotros, acudir al área de atención ciudadana para expresar de frente qué les hace falta y qué requieren ahora. Se entregan apoyos funcionales, aparatos auditivos, actas de nacimiento, escrituras de propiedad, lentes y muchos beneficios más que pueden aprovechar hoy”, señaló Patricia Lara Ayala, directora general del DIF Estatal, al arribar al evento.

Destacó que, gracias al trabajo coordinado de la doctora María y del doctor Américo, se han logrado avances significativos para las familias de Tamaulipas. A nombre del gobernador y de la presidenta del DIF Tamaulipas, agradeció la presencia de la comunidad e invitó a aprovechar cada uno de los beneficios puestos a disposición, coordinados por los Mensajeros de Paz, quienes ofrecieron servicios asistenciales de la institución.

Las Secretarías de Bienestar Social; Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; Educación; Finanzas; Obras Públicas; Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social; Salud; Seguridad Pública; del Trabajo; Turismo y la General de Gobierno, así como los Institutos del Deporte, ITABEC, ITIFE, ITAVU, ITCA, Jóvenes Tamaulipas, ITEA, Mujeres Tamaulipas y centros educativos como la UAT, el Instituto Tecnológico Superior de El Mante, el Colegio de Bachilleres, ITACE y la Universidad de Seguridad y Justicia, participaron en la brigada.

49 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Sostiene reunión de trabajo SESESP con enlaces municipales sobre aplicación de recursos FORTAMUN 2026

44 min ago

Consolida la UAT calidad de la carrera de Medicina en Matamoros

2 horas ago

Refuerza Recursos Hidráulicos trabajos de tecnificación en el Distrito de Riego 086

1 día ago

Define Salud estrategias para reforzar la Campaña Nacional de Seguimiento de Vacunación

1 día ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button