Familias de Gómez Farías reciben la Brigada Transformando Familias del DIF Tamaulipas

-Más de mil personas aprovecharon los servicios y trámites acercados por instituciones federales, estatales y municipales

Gómez Farías, Tamaulipas. Diciembre 05 de 2025.- En el poblado Loma Alta de este municipio, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, instaló los módulos de atención de la brigada Transformando Familias con personal de las instituciones de los tres órdenes de gobierno, quienes acercaron productos, trámites y servicios a poco más de mil personas que desde temprana hora acudieron a la unidad deportiva del lugar.

“Estamos muy contentos de compartir la oportunidad de saludarlos, verlos, atenderlos y escuchar las necesidades más sentidas que tienen ustedes. Es el momento de acercarse a nosotros, acudir al área de atención ciudadana para expresar de frente qué les hace falta y qué requieren ahora. Se entregan apoyos funcionales, aparatos auditivos, actas de nacimiento, escrituras de propiedad, lentes y muchos beneficios más que pueden aprovechar hoy”, señaló Patricia Lara Ayala, directora general del DIF Estatal, al arribar al evento.

Destacó que, gracias al trabajo coordinado de la doctora María y del doctor Américo, se han logrado avances significativos para las familias de Tamaulipas. A nombre del gobernador y de la presidenta del DIF Tamaulipas, agradeció la presencia de la comunidad e invitó a aprovechar cada uno de los beneficios puestos a disposición, coordinados por los Mensajeros de Paz, quienes ofrecieron servicios asistenciales de la institución.

Las Secretarías de Bienestar Social; Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; Educación; Finanzas; Obras Públicas; Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social; Salud; Seguridad Pública; del Trabajo; Turismo y la General de Gobierno, así como los Institutos del Deporte, ITABEC, ITIFE, ITAVU, ITCA, Jóvenes Tamaulipas, ITEA, Mujeres Tamaulipas y centros educativos como la UAT, el Instituto Tecnológico Superior de El Mante, el Colegio de Bachilleres, ITACE y la Universidad de Seguridad y Justicia, participaron en la brigada.