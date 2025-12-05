EN OPINION DE

Fernando Infante Hernández

Pues el ex presidente AMLO al parecer va a retornar a la escena nacional…Con el pretexto de dar a conocer su libro al que solamente los Morenistas pagados tienen intenciones de leer es que está nuevamente dando de que hablar…La aparición de LÓPEZ en el escenario nacional nos da una lectura clara en cuanto a que su pupila y encargada del negocio presidencial CLAUDIA SHEINBAUMA no está pudiendo con el paquete de ser presidenta de México…De ahí que LÓPEZ ya tenga lista su agenda para darle una nueva recorrida a la geografía nacional…Debería de ser triste para SHEINBAUM que su patrón de toda la vida le tenga que hacer la chamba por la que a ella le pagan…Le apuesta LÓPEZ a los altos índices de aprobación bajo los cuales los mexicanos lo despidieron cuando dejó el poder que tanto ama y que la verdad es que no ha dejado de ejercer desde su rancho de nombre impronunciable allá en el estado de Chiapas…Con unos índices de violencia históricos y un sistema de salud colapsado más un sector campesino que se encuentra en agonía y unas tasas de desempleo que rayan en lo criminal CLAUDIA aun así sonríe en las mañaneras cuando presume las mentiras del país de las maravillas que se encuentra solamente en sus sueños de humedad trasnochados…La verdad es que la aprobación de CLAUDIA está terriblemente a la baja y es que de un poco más del setenta por ciento que tenía hasta hace un par de meses hoy en día anda a solamente un poco encima del 40…Tremenda su caída ante sus gobernados…Ya salió el peine sobre la salida de GERTZ MANERO de la Fiscalía General de la república…Se dio cuenta LÓPEZ que el entonces fiscal de la república le estaba integrando un abultado expediente a ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ, como a ANDY LOPEZ BELTRAN y a otros de ese circulo por lo que le exigió a su sirvienta CLAUDIA que lo reventara de ese cargo y ésta calladita y sin chistar lo mandó a renunciar…Dicen que el tema estaba pesado por lo del huachicol fiscal en el que los dos hijos mayores de LOPEZ se encuentran embarrados hasta las manitas…Corren al fiscal y el problema terminó…El otro pillo consumado y “hermano” de LÓPEZ como lo es el senador ADAN AUGUSTO con todo y las pruebas en su contra como jefe del grupo criminal la Barredora en Tabasco también sigue libre y pavoneándose como las princesas en los pasillos de la cámara alta y hasta se de el lujo de criticar a los corruptos del PRIAN los que la realidad de las cosas es que a su lado parecen niños de biberón…Pero toda la pandilla de Morenistas están libres de pecado y es que la mente perversa de AMLO diseñó la estrategia de apoderarse de todos los poderes de la nación para así no tener el menor riesgo de investigación alguna ni para él ni para nadie de sus cuates de los cuales muchos siguen pegados al presupuesto nacional ahora con su sirvienta de cabecera CLAUDIA SHEINBAUM PARDO…Pobre mujer…En temas locales la alcaldesa GLYNNIS va a encender el tradicional pino navideño este sábado seis de enero en la plaza principal de esta cabecera municipal…Será una gran fiesta a través de la cual la joven alcaldesa dará el inicio de las festividades de navidad y de fin de año en nuestro municipio…El pino por lo que hemos estado observando en estos días es el más grande de altura de los que hasta la fecha hemos tenido en Soto la Marina y es que su altura es de casi dos metros…En fin la alcaldía de nuestro municipio ha estado invitando a todas las familias para que se den cita este sábado en punto de las seis de la tarde en este que es el espacio natural de esparcimiento de nuestra comunidad…Uno de estos días me voy a echar una vuelta si DIOS quiere allá por la quinta el Capricho de mi estimado amigo el Prof. PANCHO YÁÑEZ…La buena charla y la excelente música en vivo son una garantía en ese refugio de buenos y muy apreciados amigos de un servidor…Hace muchos años yo era un asiduo asistente a El Capricho pero por cuestiones de trabajo y otras más es que me ausenté por voluntad propia de ese santuario del buen comer y del mejor beber…Con moderación todo esto, claro…Pues tanto el Prof. HUGO ROJO como JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES siguen trabajando políticamente para la causa de MORENA aquí en Soto La Marina…No estoy diciendo que andan trabajando en equipo pues cada uno con sus respectivos colaboradores llevan a cabo las acciones de promoción del partido guinda…Tampoco estoy diciendo que MORENA se encuentre en su mejor momento político a nivel nacional y es que la presidenta CLAUDIA ha sufrido un bajón de hasta veinte puntos porcentuales desde el asesinato del alcalde de Uruápan CARLOS MANZO aunado a las protestas que en todo el país se han desarrollado por parte de agricultores, ganaderos, transportistas y miles de ciudadanos más que se están organizando de manera natural sin el patrocinio de partido alguno…Es la ciudadanía en su conjunto la que ha estado despertando ante el letargo del gobierno federal a las justas demandas de la población…No son los partidos los que están organizando estas protestas…Es le gente común que ya está hasta la coronilla de que el gobierno federal la tenga en el abandono…Y que bueno que sea la sociedad la que se está organizando y se está movilizando en los cuatros puntos cardinales de nuestro país y es que si en realidad fueran los partidos de oposición los que estuvieran organizando estas justas protestas creo que no se tuviera la misma respuesta…México está despertando y tan es así que las masivas protestas las están haciendo las personas de la sociedad civil sin bandera partidista alguna…En temas locales el jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Soto la Marina LUPITO CONDE anuncia una serie de descuentos y promociones en el pago derechos en beneficio de propietarios de motos y unidades vehiculares de fuerza motriz…Son descuentos que se aplican por instrucciones del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA a través de la Secretaría de Finanzas…Igual de cierto es que me encontré en días pasados con mi estimado amigo CARMELO JILOTE CORTES quien adelanta un mensaje de navidad que habrá de hacer llegar a nuestra comunidad por medio de las páginas de nuestro medio de comunicación…Por cierto en EL REDACTOR de la mano de nuestro Director General HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ nos encontramos en la celebración del 31 aniversario y claro que nuestro jefe ha estado recibiendo muchas felicitaciones por parte de personas de los diferentes sectores y estratos sociales de Soto la Marina…En lo personal hace casi 23 años llegué a esta empresa como jugando con la publicación de algunos textos y de ahí me enamoré de por vida de este sufrido en ocasiones pero apasionante oficio…Hoy le reiteró a mi comandante en jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ por la confianza que me confirió en esos años y quien ha sido sin la menor de las dudas mi formador en este hermoso arte del periodismo…Mi saludo para el Síndico Municipal, TOÑO HINOJOSA ARELLANO pues con hechos sigue demostrando que es de los funcionarios de la administración marsoteña que más y mejor le entiende al tema de la atención y el servicio a la comunidad…Desde muy joven se interesó por la política y claro que una formación política sana en mucho ayuda a los muchachos para que una vez llegado el momento, se puedan desempeñar de manera exitosa dentro del siempre complicado mundo del ejercicio público…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…