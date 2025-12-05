EstatalesPortada

Consolida la UAT calidad de la carrera de Medicina en Matamoros

44 min ago
1 minuto de lectura

Matamoros, Tam.- 5 de diciembre de 2025.- Comprometida con la calidad y la mejora continua de sus programas educativos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el proceso de evaluación para reacreditar la carrera de Médico Cirujano que imparte la Facultad de Medicina Matamoros.

El proceso estuvo a cargo del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A. C. (COMAEM), marcando un momento clave para fortalecer los estándares académicos y formativos que distinguen a esta dependencia universitaria.

La apertura fue encabezada por el director interino de la Facultad, Dionicio Enrique Martínez Saldaña, acompañado por autoridades académicas y administrativas, quienes recibieron al equipo del COMAEM, integrado por Juan Manuel López Escalante, coordinador de la Comisión Evaluadora; Juan Ángel Alonso Avelino, secretario; y Alina Dávalos Verduzco, evaluadora comisionada, además de los pares evaluadores conectados a distancia.

En su mensaje, Martínez Saldaña destacó la importancia del proceso, señalando que la Facultad de Medicina Matamoros forma profesionistas con una visión humanista y un alto sentido ético, en concordancia con la orientación transformadora impulsada por el rector Dámaso Anaya Alvarado.

Subrayó que esta reacreditación constituye un paso estratégico para asegurar la pertinencia del modelo educativo, fortalecer la actualización docente y promover la investigación estudiantil.

Agradeció al comité evaluador por su tiempo y experiencia, reconociendo el valor de sus observaciones para seguir avanzando en la mejora continua.

Durante la jornada, los integrantes del COMAEM realizaron un recorrido por las aulas, los laboratorios, el Centro de Simulación y el anfiteatro, así como por diversas áreas administrativas y académicas.

Asimismo, sostuvieron entrevistas con coordinadores, docentes, estudiantes y pasantes, además de visitar los campos clínicos que cuentan con convenios vigentes para ciclos clínicos, internado y servicio social.

44 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Premia Américo Villarreal a la juventud y al deporte tamaulipeco

21 min ago

Refuerza Recursos Hidráulicos trabajos de tecnificación en el Distrito de Riego 086

24 horas ago

Define Salud estrategias para reforzar la Campaña Nacional de Seguimiento de Vacunación

1 día ago

Entrega María de Villarreal las pupilas de la Virgen de la Misericordia

1 día ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button