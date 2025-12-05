Locales

Asistieron 27 estudiantes del COBAT 16 a Exposición de Carreras en el Tecnológico de Victoria

27 estudiantes del COBAT 16, acompañados de dos docentes y la Directora del Plantel, Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, asistieron al Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, a la exposición de carreras que se llevó a cabo este pasado jueves 4 de diciembre.

La visita a este plantel de educación superior llevó como objetivo los alumnos que pronto terminarán su bachillerato, puedan conocer las carreras profesionales que pudieran cursan en el Tecnológico de Cd. Victoria, entre las que se cuentan, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica,  Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería en Gestión Empresarial,  Ingeniería en Sistemas Computacionales y Licenciatura en Biología.

La Mtra. Juana Irene Hernández Cadenas dijo en entrevista con El Redactor, este tipo de actividad podría llevarse a cabo a otras instituciones de educación profesional a invitación que se les haga, pues se trata que los alumnos del Plantel 16 del COBAT a su cargo tengan una amplia gama de carreras que pudieran cursar al concluir su educación media básica.

Y por haberles facilitado el autobús para asistir a dicha exposición de carrera del Tecnológico de Victoria, la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena agradece al Dr. Guadalupe Acosta Villarreal, Rector de la Universidad Tecnológica del Mar Bicentenario de La Pesca, por ese apoyo para poder trasladar a los estudiantes a Ciudad Victoria.

