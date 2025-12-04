Refuerza Recursos Hidráulicos trabajos de tecnificación en el Distrito de Riego 086

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 04 de 2025.- La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, encabezada por Raúl Quiroga Álvarez, llevó a cabo una reunión de seguimiento a proyectos estratégicos orientados a fortalecer la infraestructura hidroagrícola y mejorar la eficiencia en el uso del agua en el estado.

El subsecretario de Infraestructura Hidráulica, Américo Rendón Dueñez, encabezó el encuentro, donde resaltó la importancia de impulsar obras que optimicen la conducción y el aprovechamiento del recurso hídrico.

En la reunión participó el director de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la CONAGUA, Jaime Felipe Cano Pérez, así como representantes de la empresa JAZAG, quienes presentaron los avances del revestimiento con concreto hidráulico del canal lateral del Módulo III Allende, parte de la modernización del Distrito de Riego 086 Río Soto La Marina en Abasolo.

La obra busca reducir pérdidas por filtración y mejorar la distribución del agua en las zonas de riego agrícola.

El subsecretario reiteró el compromiso de mantener una coordinación cercana con los distintos órdenes de gobierno y los usuarios para asegurar que los trabajos avancen conforme a lo programado y fortalezcan el desarrollo productivo del estado.