Entrega María de Villarreal las pupilas de la Virgen de la Misericordia

-La presidenta del Sistema DIF Tamaulipas entregó al Santuario del Chorrito las pupilas de la virgen bendecidas por el Papa León XIV, mismas que fueron colocadas en la monumental escultura que será inaugurada el próximo 12 de diciembre

Hidalgo, Tamaulipas.- Diciembre 03 de 2025.- La doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, entregó este miércoles las pupilas de la Virgen de la Misericordia, bendecidas por el Papa León XIV, al Santuario de la Virgen del Chorrito, las cuales fueron colocadas en la monumental obra mariana que será inaugurada el próximo 12 de diciembre, consolidando a este espacio como el destino de turismo religioso más importante del noreste de México.

“Gracias al gobernador Américo Villarreal Anaya y a todos los feligreses, a tantas personas que se involucraron, participaron y se emocionaron con tener un centro de paz al que podamos venir; y tener la tranquilidad que buscamos para lograr esa felicidad”, expresó.

El acto estuvo enmarcado por sentimientos, valores y fe, en el que feligreses, autoridades, lugareños y visitantes fueron testigos de una ceremonia profundamente emotiva.

Por su parte, el sacerdote Rogelio Colunga García, párroco del Santuario de la Virgen del Chorrito, destacó que el gobernador promueve un humanismo que fomenta la paz y la justicia.

“Esta obra representa un signo de comunión y esperanza. En nuestro tiempo es fundamental trabajar y promover una espiritualidad que nos lleve a fortalecer los valores del reino de Dios; la Virgen es un signo importante en este camino al que todas y todos estamos llamados a colaborar”, señaló.

Durante la última etapa de trabajos, que marca la finalización del ensamblaje de la escultura metálica de la Virgen del Chorrito, familias de Ciudad Victoria, Padilla, Güémez, San Carlos, San Nicolás, Villagrán, Mainero y regiones aledañas como Linares y Nuevo León, aprovecharon la oportunidad de tocar y tomarse la tradicional foto del recuerdo.

Las pupilas de la Virgen fueron bendecidas el pasado 9 de noviembre por el Papa León XIV en la Santa Sede; posteriormente fueron entregadas en Tamaulipas por el padre Salvador Paniagua al gobernador Américo Villarreal Anaya y la doctora María de Villarreal.

EL CHORRITO CENTRO TURÍSTICO RELIGIOSO MÁS IMPORTANTE DEL NORESTE DEL PAÍS

La escultura será observada en lo alto del cerro, muy cerca de la emblemática cascada del santuario, lo que detonará a este centro turístico religioso como el más importante del noreste del país y del sur de Texas.

Así lo expresó la señora Verónica Rubio Cortez, nacida en El Chorrito, quien agradeció porque se trata de una obra que beneficiará a todos en lo económico y por el gran turismo que llegará a la región.

“Hace alrededor de 33 años, su papá, el doctor Américo Villarreal Guerra, construyó los arcos y dijo que realizaría una obra más; y gracias a aquella palabra, su hijo, el gobernador Américo Villarreal Anaya, vino a concluir lo que su padre prometió”.

La artesana Verónica dijo que es un orgullo que el gobernador Américo Villarreal Anaya esté cumpliendo la palabra empeñada por su padre.

“Porque no solo pensó en su beneficio, pensó en muchas familias que, desde El Chorrito hasta la cabecera municipal, se verán favorecidas y ojalá sea para bien”.

Durante la emotiva ceremonia estuvieron presentes el padre Salvador Paniagua Baeza, responsable de la gestión de la bendición papal, danzantes locales, así como Silvia Casas González, secretaria de Bienestar; Blanca Valles Rodríguez, secretaria general del SUTSPET, el director general de ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú; la maestra Elizabeth Pesquera Caballero, escultora de la obra monumental, entre otros invitados.