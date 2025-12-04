Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Dámaso más firme que nunca

Mientras en diversos medios se promueve la salida del rector Dámaso Anaya Alvarado con información falsa, lo cierto es que el Médico Veterinario de profesión sigue trabajando en todo el estado para cumplir los proyectos académicos y planes de estudios en todas y cada una de las facultades; ignorando cualquier forma o intento que busque desestabilizar el quehacer en el Alma Mater tamaulipeco.

Recordemos que desde hace tiempo ha arreciado la guerra sucia en contra del rector, provocado o patrocinado por emisarios del pasado régimen estatal panista, sin que hayan logrado hacer el más mínimo daño, porque Dámaso sigue trabajando bien con la comunidad académica y estudiantil, significándole de paso una enorme escudo protector.

También hay que recordar que la agitación política no es nueva, pues hasta entre los propios panistas se tiran a matar, por lo que esto no asusta a quien lleva las riendas de la UAT y el trabajo hecho en dos años apenas les molesta e inquieta a muchos, tan es así que los golpes bajos y que intentan meter ruido barato no funciona, por lo que, y como dicen por ahí: Golpe que no lo tumba, lo fortalece.

Y hablando de logros y avances de la UAT precisamente rumbo al 2026, tan solo en este año que está por concluir, se registró una matrícula histórica de alrededor de 47 mil estudiantes, dijo el rector Dámaso Anaya; señalando que la institución se encuentra en una etapa de crecimiento sostenido, impulsada por la ampliación de la matrícula y el fortalecimiento de la oferta académica en todo el estado.

Explicó que se han redoblado esfuerzos para abrir más espacios educativos y responder a la creciente demanda formativa de la juventud tamaulipeca, ya que la UAT registra, actualmente, alrededor de 47 000.

Este incremento global es resultado del impulso tanto a la apertura de nuevos programas como a la expansión de infraestructura y modalidades educativas en diversas regiones del estado.

Destacó que, en el presente ciclo escolar, la Universidad fortaleció los niveles medio superior y superior, resaltándose una estrategia que incluye la apertura de preparatorias, la consolidación de unidades a distancia y la educación virtual.

NOTAS CORTAS

1.- Encenderán el pino navideño por el altiplano tamaulipeco.

Para empezar y abrir oficialmente las fiestas navideñas, ahí tenemos que este viernes 5 de diciembre, a las 5:00 pm tarde-noche será el encendido del pino navideño en Bustamante y desfile con concurso de carros alegóricos y que habrá premios para el 1o, 2o y 3er lugar. La inauguración correrá a cuenta de la alcaldesa, la Dra. Maricela Rodríguez González.

Del mismo modo se llevará a cabo este domingo 7 en Jaumave por parte de su alcalde Manuel Báez Martínez. El próximo lunes 8 será en Tula y ahí le corresponde encenderlo a su alcalde, al Químico Rene Lara Cisneros. Y el sábado 13 le toca iluminar a Palmillas por parte de su alcaldesa Sindy Paouleth Monita Ramírez.

Que en estos eventos incluyen figuras de diferentes tamaños, donde la gente podrá ir a tomarse fotos y toda la ciudadanía de cada uno de estos municipios está invitada a este evento, donde cada edil aprovechará para compartir una reflexión: ¡Ojalá que todos aprovechemos esta Navidad para que se encienda en todos nosotros la Luz del México que todos soñamos!

2.- Por cierto, para conmemorar los siete años del inicio de la Cuarta Transformación, se está convocando a una concentración masiva que se celebrará este sábado 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, al frente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y por supuesto el contingente tamaulipeco lo habrá encabezar el Primer Morenista de Tamaulipas, AVA, que ha dicho: Siete años de trabajo, justicia social y compromiso con el pueblo, por lo que, ¡Sigamos construyendo juntos este gran proyecto de nación!, agrega.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.