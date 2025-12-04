Define Salud estrategias para reforzar la Campaña Nacional de Seguimiento de Vacunación

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 4 de 2025.- Con el propósito de erradicar padecimientos como el sarampión en nuestro país, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, inició los preparativos para la Campaña Nacional de Seguimiento para las Vacunas de Sarampión, Rubéola, Poliomielitis y Tos Ferina 2026.

En representación del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, el director General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza, inauguró el curos de capacitación enfocado a fortalecer los nuevos lineamientos técnicos de esta campaña nacional que se pretende realizar en el segundo trimestre del 2026.

En esta jornada, se destacó el reforzamiento de la organización, coordinación, contar con los insumos necesarios y asegurar la red de frío, así como actuar con responsabilidad y compromiso con la población para una vacunación segura y mantener la eliminación de este tipo de padecimientos.

Esta actividad fue impartida por la consultora internacional de Inmunización de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud OPS/OMS, Aidée Ramírez Franco; y la representante del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), Ilse Herbas Rocha, en el que participaron personal del IMSS Bienestar, IMSS Ordinario, ISSSTE y de la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

Y es que el 2025 fue un año epidémico para padecimientos como el sarampión y la tos ferina registrando casos en todo el territorio nacional, y en estados como Jalisco y Guerrero se encuentra un brote activo de sarampión, además que en entidades como México, Chihuahua, Nuevo León y Aguascalientes registran coberturas bajas de vacunación.

La Campaña Nacional de Vacunación de Seguimiento de Sarampión, Rubéola, Poliomielitis y Tosferina 2026, tendrá una duración de 10 semanas, se dispondrá de todos los biológicos del Programa de Vacunación Universal y estarán disponibles en los 2 mil 478 municipios del país.