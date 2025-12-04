Alumno de la UAT se corona campeón Panamericano en tiro con arco

Ciudad Victoria, Tam.- 4 de diciembre de 2025.- El deportista universitario Jorge Arturo Gómez Basilio, estudiante de la Facultad de Comercio y Administración Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), obtuvo el primer lugar en la categoría Compuesto Sub-21 Varonil del PanAmerican Indoor Championship 2025, coronándose campeón en uno de los certámenes más relevantes del calendario internacional de tiro con arco.

El certamen se desarrolló del 30 de noviembre al 4 de diciembre en el Club Cinegético y de Tiro Halcones de San Luis Potosí, sede que recibe a la élite del tiro con arco de países como Chile, Argentina, España y México.

En este escenario de alta exigencia, Gómez Basilio tuvo una actuación sólida desde las rondas clasificatorias hasta las finales, demostrando precisión, temple y un crecimiento deportivo sostenido.

Bajo la gestión del rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT ha acompañado de manera permanente el desarrollo del joven deportista, brindando respaldo académico y alentando su formación integral.

El PanAmerican Indoor Championship 2025, organizado por CONADE, World Archery México, la Asociación de Arquería Potosina A.C. y el Club Cinegético y de Tiro Halcones A.C., es uno de los eventos más relevantes del calendario internacional de la disciplina.

El torneo permite fortalecer la experiencia competitiva de jóvenes arqueros y es una plataforma clave para la detección de talento y la proyección de nuevas generaciones.

Las finales y la ceremonia de premiación se llevaron a cabo este 4 de diciembre, donde Jorge Gómez recibió la presea dorada tras su sobresaliente desempeño, convirtiéndose en campeón panamericano de su categoría.

Con este resultado, Jorge Arturo Gómez Basilio pone en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, reafirmando su compromiso, dedicación y el nivel competitivo que consolida al deporte universitario como un semillero de talentos con presencia en escenarios internacionales.