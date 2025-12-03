POR: ANA LUISA GARCÍA G.

La historia se repite, igual que en Cuba cuando arribó Fidel Castro al poder, ahora en México está en marcha un éxodo de la clase alta que huye del país, con la idea de poner a salvo sus capitales, no son sólo empresarios, también se han ido profesionistas de alto nivel. Los principales destinos a dónde se dirigen son España, Portugal, Canadá y América del Sur.

La revista Forbes, entre otras, anota que más de 28 mil mexicanos lograron su residencia en España y otros 9 mil lo hicieron en Portugal, todos ellos con la característica de poseer un capital mínimo de 500 mil euros, lo que facilitó lograr obtener la condición de residentes.

La migración está en marcha, ahora no lo percibimos, pero pronto sentiremos el impacto que esto representa en la economía de México, dado que este sector estaba aportando poco más del 70 % de impuestos al país, además de generar el 65 por ciento de empleo formal. Este sector apenas si representa el 5 % de los habitantes nacionales.

La situación es difícil, y los economistas se esfuerzan por encontrar la parte que ofrezca una posibilidad de no retroceso, pero parece inevitable, no hay un mejor horizonte, se vienen tiempos difíciles para México.

¿Qué generó este éxodo? La inseguridad, la desconfianza en el sistema y un Estado de Derecho frágil, todo en conjunto genera miedo a perder su patrimonio. Pero la fuga de habitantes y capitales apenas empieza, según estudios socioeconómicos el 38 % de este sector, planea abandonar el país con sus familias y sus fortunas antes del 2030; asimismo el 50 por ciento de los empresarios con un capital superior a los 10 millones de dólares, lo harán antes de la próxima elección presidencial.

Lo peor de todo, es que significa, que dejarán de ingresar recursos por concepto de pago de impuestos cada año. Estamos hablando de que el fisco perdería 60 mil millones de pesos cada año si el 20 % (conservadoramente) de estos causantes emigra, según el economista Frank Nigh.

PARA ACABAR DE COMPLETAR EL CUADRO. – El presidente Trump, está sugiriendo dejar que expire el T-MEC y buscar un nuevo acuerdo, porque según su punto de vista, “México y Canadá se han aprovechado de la situación. No los culpo, porque teníamos gente estúpida al mando”, así se expresa en clara referencia al gobierno de Joe Biden.

Como usted sabe, el T-MEC regula el comercio de bienes y servicios entre México-Estados Unidos y Canadá, es la versión moderna del antiguo TLCAN, y sus principales áreas de regulación, incluyen reglas de origen para productos como los automóviles, disposiciones laborales más sólidas con un mecanismo de respuesta rápida, normas para el comercio digital, protección al medio ambiente y un capítulo para el sector textil. Así las cosas, se vienen tiempos muy difíciles.

PRESENTE LA UAT EN LA EXPOCIENCIAS NACIONAL. – Destaca la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en el escenario de la ExpoCiencias Nacional 2025, organizada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT). Un espacio en el que se exhibió el trabajo de los docentes y estudiantes de la máxima casa de estudios de esta entidad, y que congregó a las mentes jóvenes más sobresalientes de México, teniendo como sede la ciudad de Tampico, del 2 al 5 de diciembre.

El evento se realizó en coordinación con la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, y contó con la presencia del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya y el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, el primero de ellos tuvo a su cargo el acto inaugural, al que acompañó con sus mejores deseos de éxito, tras reconocer el trabajo esforzado que está presente a través de su labor académica, científica, cultural y de divulgación.

De esta manera la UAT participa en el certamen que congrega a más de mil quinientos estudiantes, docentes y delegaciones internacionales. Este encuentro, es considerado el escaparate de ciencia y tecnología más importante del país, por reunir a las mentes jóvenes más sobresalientes de México, teniendo como sede la ciudad de Tampico, del 2 al 5 de diciembre.

El rector Anaya Alvarado destacó, que la Universidad tiene un papel relevante al integrar el cuerpo de evaluadores más amplio y especializado del evento, conformado por 148 docentes de 12 facultades y unidades académicas, quienes tendrán a su cargo la evaluación de más de 500 proyectos nacionales. Indicó que la presencia de la UAT se destaca también con la participación de sus estudiantes.

ALERTA PC TAMAULIPAS POR INGRESO DE FRENTE FRÍO. – Ante el pronóstico de un clima significativamente frío durante la madrugada del próximo viernes, el gobernador Américo Villarreal Anaya, instruyó a las dependencias relacionadas con la atención a este impacto, para tomar las medidas preventivas correspondientes; es el caso de Protección Civil, la comunicación con los municipios para que habiliten los refugios temporales, particularmente en las zonas norte y centro, consideradas las de mayor riesgo por las bajas temperaturas, que traerá el Frente Frío No. 18, el cual cruzará la entidad durante la tarde y noche de este jueves.

En esas circunstancias es que se alerta a la población sobre el ingreso de este frente frío que cruzará la entidad durante la tarde y noche del jueves. Al respecto el gobernador Villarreal Anaya significó que: La prioridad de esta administración es salvaguardar la vida de las y los tamaulipecos. Por ello, hemos activado nuestra red de apoyo.

Asimismo, el mandatario expresó: “Pedimos a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y solidaridad, evitar encender fogatas dentro de casa y reportar al 911 a cualquier persona vulnerable que requiera asistencia en los refugios”. Se espera que la combinación de una masa de aire frío con humedad tropical, genere incremento en la probabilidad de lloviznas, un evento de “Norte” con vientos fuertes y un marcado descenso de temperatura en todas las regiones del estado.