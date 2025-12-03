Por: Raúl Terrazas Barraza

UAT mantendrá expansión en 2026

La única manera de asegurar recursos presupuestales para el crecimiento de las Universidades públicas en el país es dar resultados y en el caso de la educación superior deben estar a la vista, para que, quienes deben de tomar decisiones respecto a las finanzas, lo hagan convencidos de que sostenerlos o mejorarlos requiere apalancamiento económico.

Los directivos de las Universidades que tengan esta visión, en definitiva, se la juegan en buena lid, confían en que, la planeación a corto, mediano y largo plazo será el mejor soporte para llegar a la transformación que pensaron cuando se hicieron cargo de las Instituciones de educación superior.

En el caso de la Autónoma de Tamaulipas, el Rector, médico Dámaso Anaya Alvarado, la sacó círculo vicioso en que había caído en el pasado reciente, ya que, en ese entonces se dedicaron a usar los recursos para sí y nunca se la jugaron con visión de crecimiento.

Ahora con carreras nuevas, a tono con la demanda de profesionistas para la era de negocios y oportunidades, el uso de las plataformas virtuales para incrementar la población estudiantil y una labor rectoral cercana al estudiantado y el profesorado, las cosas son diferentes hay resultados están a la vista, como el crecimiento de la matrícula, egresados de todas las carreras y actualización de la infraestructura educativa y tecnológica, obvio, por tratarse de resultados el respaldo presupuestal no se hará esperar.

En el remoto caso de que, la gestión permanente del Rector y su equipo de trabajo tarde, existe la forma de aguantar para mejorar, debido al respaldo sin límites que la Universidad pública de Tamaulipas tiene del Gobierno que encabeza el Doctor Américo Villarreal Anaya, porque está a favor de que la UAT inmersa como está en el desarrollo y la transformación de la entidad, hace su parte preparar profesionistas comprometidos con la sociedad.

En menos de dos años, la inscripción de alumnos en todas las Facultades y Escuelas creció en cerca de 10 mil, dato que quizá suene sencillo, pero, requiere de elementos que desde la óptica de los jóvenes y sus familias sirvan de base para lograr su sueño de tener una carrera, para la mejorar la calidad de vida personal y de los suyos.

El Rector Anaya Alvarado anunció ya, a unos días de que concluya el semestre de la segunda mitad del año que, la UAT seguirá la ruta de la expansión en el 2026, con la incorporación de más preparatorias, impulsar las unidades a distancia y con el uso de herramientas tecnológicas cubrir las necesidades de educación media superior y superior en más municipios de la entidad, basado en el desarrollo de las regiones del estado.

Los otros

El movimiento vehicular en las carreteras de Tamaulipas, registra ya un gran incremento debido a la llegada de los mexicanos que trabajan en USA y que vienen a pasar diciembre con sus familias, pero, también por el aumento en el transido de personas que trasladan del vecino país del norte unidades motrices y mercancías adquiridas en el otro lado y que llevan a países centroamericanos.

La vigilancia en las diferentes rúas de la entidad se aprecia como fue anunciado por el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, que las unidades además de permanecer en los módulos de atención a la ciudadanía, lleven a cabo recorridos constantes en los diferentes tramos carreteros, de manera tal que, la percepción de los paisanos y transmigrantes es positiva para la seguridad.

Existen, como casi siempre, los llamados prietitos del arroz, porque en puntos como el de la Y de San Fernando, varias corporaciones y dependencias tienen su tramo para revisión e interrogatorio a conductores, sobre las cosas que transportan y el gran ridículo pudo apreciarse en un grupo de agentes que, dejan con toto tipo de interrogantes a los viajeros, porque, aquello que no les pasó en las Aduanas de los Puentes internacionales, les sucedió en un lado de la carretera, con mesas improvisadas, donde todo su equipaje o cajas que traen, en el caso de paisanos a sus familias, son revisadas de manera minuciosa y no con la intención de que paguen impuestos, sino de cobrar por dejar pasar las unidades.

Es una revisión en despoblado, sin nada que parezca institucional, ni siquiera los uniformes de los agentes, sin embargo, es aquello que hay en la actualidad y ojalá este tema sea puesto sobre la Mesa de Seguridad y Paz, porque diciembre y para los paisanos, no debe de ser un mes de revisiones con miras a multar o incautar los bienes que traen y por los que no les dijeron nada en las garitas de los Puentes Internacionales.

Como estaba previsto, el licenciado Jesús Eduardo Govea Orozco juró el cargo de Fiscal General de Justicia de Estado, en el Pleno del Congreso del Estado, luego de que, la semana pasada concluyera el procedimiento establecido en la convocatoria del propio Poder Legislativo.

En el momento de levantar la mano para rendir protesta, estuvo acompañado por la Diputada Mercedes Guillén Vicente y sus compañeros, Humberto Prieto Herrera, Eliphaleth Gómez Lozano, Juan Carlos Zertuche Romero y el panista Gerardo Peña Flores.

Por cierto, quien no se paró para nada en el Congreso del Estado ahora que estuvo en marcha el proceso de selección del nuevo Fiscal General de Justicia, fue el otro panista, Ismael García, según esto, porque no quería toparse con quien relevará en el cargo al licenciado Irving barrio Mojica el día 15 de los corrientes.

En la conferencia de prensa que Govea Orozco ofreció ya en su calidad de Fiscal General de Justicia, hizo ver que siempre ha sido un hombre de leyes y que, las. Informaciones sesgadas respecto a su persona, no merecen comentario alguno.

Anunció que hará cambios y que estará muy pendiente de la entrega-recepción en estos días, para que todo se realice conforme a la Legislación.