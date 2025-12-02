Lleva María de Villarreal miles de apoyos a Xicoténcatl con la Brigada Transformando Familias

Más de mil 700 personas aprovecharon los trámites y servicios gratuitos acercados por dependencias de los tres niveles de gobierno

Xicoténcatl, Tamaulipas.- Diciembre 02 de 2025.- La Brigada Transformando Familias del Sistema DIF Tamaulipas, que encabeza la doctora María de Villarreal, continúa recorriendo el estado para llevar servicios, atención directa y apoyos a la población de atención prioritaria. En esta ocasión, el municipio de Xicoténcatl recibió la jornada con múltiples beneficios acercados por instituciones federales, estatales y municipales.

“Encantada de estar de nuevo aquí en Xicoténcatl, tan hermoso municipio. Reciban un cariñoso saludo del gobernador Américo Villarreal. Estemos aquí presentes porque siempre queremos estar cerca de todos ustedes, escucharlos y atender todas sus peticiones, buscando la mejoría de sus vidas y de su felicidad; muchas gracias por acompañarnos y espero que aprovechen todo lo que con mucho cariño les acercamos y que sea para beneficio de todos ustedes”, dijo María de Villarreal a las y los asistentes.

Entre los módulos más concurridos de la brigada se encuentran Fondo Tamaulipas, Oficina Fiscal, ITAVU, Mujeres Tamaulipas, INJUVE, Registro Civil, ITABEC, Servicio Nacional del Empleo, Seguridad Pública, Vacunación, COEPRIS y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, además del registro de beneficiarios de LICONSA.

Por su parte, los Mensajeros de Paz del DIF Tamaulipas otorgaron lentes para vista cansada, atención integral a la mujer, consulta dental, aparatos funcionales, medición de glucosa y presión arterial, consulta nutricional, atención a jóvenes, entrega de plantas y árboles para reforestar, entre otros servicios que fortalecen la salud, el bienestar y la economía familiar.

Más de mil 700 asistentes aprovecharon las acciones de esta brigada que reafirma el compromiso del DIF Tamaulipas de acercar apoyos de manera directa y humanitaria a cada comunidad del estado.