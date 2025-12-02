Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Tula se transforma en seguridad vial por el bien de los tultecos

Con el apoyo del gobierno de estado el Municipio de Tula se transforma, sobre todo en mejorar la seguridad vial de su gente.

Ya hay pláticas avanzadas con los ingenieros un nuevo proyecto para Tula, dijo el alcalde Rene Lara Cisneros, lo que describe los esfuerzos continuos en infraestructura vial.

Es así que, en coordinación con el Gobierno del Estado, se impulsa la implementación de nuevos pasos peatonales y señalamiento estratégico en la carretera federal que atraviesa la zona urbana de nuestro municipio. Todo el trayecto de las dos entradas.

Este ambicioso proyecto fortalecerá la protección de las familias que transitan diariamente por este tramo, mejorará la visibilidad en puntos críticos y reducirá de manera significativa el riesgo de accidentes, por lo que se da un paso firme hacia una carretera más segura, ordenada y consciente, priorizando siempre la vida y la integridad de todas y todos los tultecos.

Es así como “el Pueblo Mágico de Tula se transforma en vialidades, accesos, mediante un extenso programa de seguridad vial que prácticamente ya está en puerta”. Ya se está platicando y analizando con los Ingenieros, comentó el edil tulteco.

Obviamente se destacaría como el “programa de seguridad vial más grande en la historia de Tula”.

Además el objetivo principal es mejorar la conectividad, la movilidad urbana y fortalecer la infraestructura de la Ciudad para atraer inversión y generar competitividad.

Estos proyectos son impulsados por la administración del alcalde Rene Lara Cisneros, en coordinación con el gobierno del estado que preside el gobernador Américo Villarreal Anaya; constatando la transformación de su gobierno.

Histórica y masiva participación en el Maratón Bicentenario Tamaulipas 2025

Bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha colocado la salud, el deporte y la proyección turística de Tamaulipas como ejes estratégicos de su administración, el “Maratón Bicentenario Tamaulipas 2025”, que en esta edición se llevó a cabo en la ciudad de Matamoros se convirtió en una auténtica fiesta que hizo latir fuerte a todo el estado y consolidó a la entidad como el nuevo gran referente del turismo deportivo en México.

Desde antes de las 5:00 de la mañana, las calles frente a la Presidencia Municipal de Matamoros ya vibraban con la energía de 1,780 mujeres y hombres que realizaron el calentamiento previo.

Minutos después, el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, acompañado del presidente municipal Alberto Granados, dio el banderazo de salida a la ruta de 42 kilómetros, a la par de las distancias menores.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, respaldó con hechos su compromiso con el deporte de alto rendimiento al entregar una bolsa histórica de 268 mil pesos en premios, a los ganadores de las categorías 42 km, 21 km y 10 km, además a la mejor tamaulipeca y el mejor tamaulipeco.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, orgullosos se han de sentir los bustamantenses y más su Presidenta Municipal Maricela Rodríguez González, pues su paisano Juan Carlos Rico Hernández, obtuvo el tercer lugar en el “Maratón Bicentenario Tamaulipas 2025” en la categoría principal 42km, celebrado en la Heroica Ciudad de Matamoros este domingo 30 de noviembre con un tiempo record de 2:47:57, demostrando que el talento las y los tamaulipecos no tienen límites. Enhorabuena.

2.- El trabajo en la zona centro y en comunidades, sobre todo en escuelas, parques deportivos y mucho más de la alcaldesa de Palmillas, Sindy Paouleth Monita Ramírez, la han colocado con la mayor puntuación de aceptación ciudadana, que solicitan obras o servicios y son atendidas casi de inmediato y así viene cerrando con todo este 2025.

3.- Previo al 2027, sobre todo en el Altiplano Tamaulipeco, los rumorólogos de café, los que suelen ir mucho a consumir gorditas, dicen, afirman y aseguran que la 4T (Morena y PT), van a arrasar por esta región semiárida. Así que el azul tiende a desaparecer del mapa por estas tierras semiáridas.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.