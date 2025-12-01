Paisanos constatan presencia y apoyo de la Guardia Estatal en carreteras de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 01 de 2025.- Tras el arranque del Operativo Invierno Seguro Héroes Paisanos 2025 connacionales que ingresan al país por la frontera tamaulipeca han constatado la presencia permanente del personal de la Guardia Estatal, quienes han brindado desde seguridad en carreteras hasta asistencia ante fallas mecánicas.

«Que tengan confianza los paisanos que están cuidadas las carreteras de aquí del estado», manifestó el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

Aseguró que la instrucción girada al personal de la Guardia Estatal ha sido mantener la vocación de servicio que de manera permanente brindan en carreteras, así como priorizar el respeto a los derechos humanos y reforzar los recorridos de seguridad y vigilancia, así como la coordinación interinstitucional.

Ante la proximidad de las fiestas decembrinas, la SSPT continúa trabajando para recibir a las caravanas de connacionales que retornan a la República Mexicana y salvaguardad su integridad durante su ingreso, estadía y tránsito por el territorio tamaulipeco.