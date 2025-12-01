Antes de su inauguración, se incrementan visitas a la Virgen monumental de El Chorrito

Hidalgo, Tamaulipas.- Noviembre 30 de 2025.- A pocos días de que la escultura monumental de la Virgen de la Misericordia quede terminada, el número de visitantes se incrementa y la devoción de las y los fieles ya se hace sentir y en cada paso hacia la majestuosa obra surge la admiración y el agradecimiento al gobernador Américo Villarreal por hacer realidad este proyecto.

La Virgen Guadalupana de la Misericordia de El Chorrito, nombrada así por la posición de sus manos, en homenaje a la original que se encuentra en la cueva de la parroquia de El Chorrito, será entregada el próximo 12 de diciembre, pero desde ahora son cientos las familias que llegan a apreciar y tocar el rostro de la escultura, obra de la artista victorense Elizabeth Pesquera Caballero.

“Muchas gracias al gobernador por tener esta disposición para brindar cosas que alimentan a las personas en alegrías, en sentimientos, en cosas muy, muy bonitas que necesitamos mucho en este tiempo”, dice la señora Carolina mientras, junto a su familia, se acerca al rostro de la Virgen y se toma la foto del recuerdo.

Y así como ella, se pueden apreciar a hombres y mujeres de todas las edades que han atendido la invitación para apreciar la imagen del rostro antes de que sea colocado en la parte más alta de la escultura.

Luego de recorrer cientos de kilómetros en bicicleta, desde el municipio de González, con la imagen de la Virgen en la parrilla, el joven Juan Caín también expresa su agradecimiento al gobernador por este nuevo espacio de reflexión y paz que consolidará a El Chorrito como el santuario religioso más importante del noreste de México.

“Doy gracias al gobernador Américo Villarreal por hacer posible esta bonita Virgen”, expresa mientras descansa tras pedalear junto a sus hermanos por varias horas.

Y mientras los feligreses completan el recorrido, admiran la obra de más de 32 metros de altura que ya casi está colocada en su totalidad y se llevan el recuerdo de su visita, en los alrededores continúan las labores de desmonte del predio y se afinan detalles para el evento del día 12 de diciembre.