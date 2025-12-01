DIF Tamaulipas es referente nacional durante Encuentro de Alimentación y Desarrollo Comunitario

Mérida, Yucatán.- Diciembre 01 de 2024.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, participó en el XXV Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, el cual convocó a especialistas y representantes de los 32 Sistemas DIF Estatales.

Durante esta jornada, el DIF Tamaulipas destacó como un referente nacional al compartir prácticas exitosas como los avances en la transición hacia desayunos escolares calientes, así como el trabajo coordinado con la Secretaría de Salud y el Registro Civil para la confronta de padrones, acciones reconocidas por su carácter transversal y su impacto directo en la población de atención prioritaria.

Las áreas de Atención a Población Prioritaria y Desarrollo Comunitario intervinieron en mesas de diálogo especializadas orientadas a fortalecer modelos de operación, optimizar recursos y reforzar estrategias que permitan atender de manera más cercana y efectiva a las familias que enfrentan condiciones de pobreza.

Convocado por el DIF Nacional, este encuentro forma parte de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC) y reunió a equipos técnicos y operativos de todo el país para intercambiar buenas prácticas, diseñar líneas de acción conjuntas y fortalecer los programas que inciden en la calidad de vida de comunidades rurales y urbanas.

Al cierre de los trabajos, se refrendó el compromiso de impulsar un modelo integral que garantice el derecho a la alimentación, la inclusión social y el desarrollo comunitario, con la convicción de que todas las personas en México, especialmente quienes más lo necesitan, tengan acceso a alimentos nutritivos y suficientes, y encuentren mejores oportunidades para transformar su entorno.