Reconocerán en la FIL Guadalajara 2025 avances educativos del gobierno de Américo Villarreal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Noviembre 30 de 2025.- Como un reconocimiento a los logros alcanzados en materia educativa por el gobierno de Américo Villarreal Anaya, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez, recibirá la Distinción a la Excelencia en Buenas Prácticas a Docentes de Tamaulipas, que se entregará en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025.

El titular de la SET destacó el acompañamiento que se logró mediante el trabajo coordinado con la fundación Instituto Natura y sus alianzas estratégicas, como son la fundación Zorro Rojo y otras, que representa un cambio total hacia el fortalecimiento de vocaciones profesionales en los docentes, motivando y obteniendo resultados que fortalecen el compromiso por educar y transformar.

“En Tamaulipas estamos muy conscientes de que la educación es tarea de todos y que debe partir de un esfuerzo colectivo, con la participación de los expertos y focalizando todos los esfuerzos. Por eso, estamos muy contentos de los avances logrados con el trabajo conjunto con la Fundación Instituto Natura y sus alianzas estratégicas”, expresó.

Valdez García indicó que, con el liderazgo y visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, no solamente se logró cambiar actitudes y mentalidades, sino también se han alcanzado otros grandes logros de este trabajo coordinado, como el incremento del 8 al 48% en la proporción de estudiantes de primer grado que han alcanzado un dominio alfabético.

Como consecuencia de la efectividad de las estrategias implementadas, dijo, se registró el crecimiento de estudiantes de segundo y tercer grado que obtuvieron el nivel D, pasando del 49 al 69% y del 65 al 79%, respectivamente.

Otro elemento innovador, mencionó, es el trabajo de la Fundación Zorro Rojo con las y los estudiantes de preescolar, que permitió adaptar materiales, impulsando con un sistema específico sus habilidades de comunicación, como la escritura y el acercamiento a la lengua, al cual se han incorporado hasta la fecha 200 jardines de niños, capacitando a 400 docentes para beneficio de aproximadamente 6 mil alumnos.

Durante la entrega del reconocimiento en la FIL Guadalajara 2025, se contará con la presencia de Rosa Wolpert Kuri, oficial de Educación de la UNESCO, y Cecilia Espinosa Bonilla, directora de la Fundación SM México, una institución orientada a la mejora de la equidad y calidad educativa.