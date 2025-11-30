Prepara la UAT ingreso de la primera generación a la Prepa Virtual

Ciudad Victoria, Tam.- 30 de noviembre de 2025.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo la clausura del curso propedéutico del Bachillerato Virtual UAT, que marca la etapa académica inicial para quienes integrarán la primera generación de este nuevo programa que ha puesto en marcha el rector Dámaso Anaya Alvarado.

La ceremonia, realizada en la plataforma Zoom, reunió en línea a más de doscientos aspirantes provenientes de diecisiete municipios de Tamaulipas y de diversos estados del país, entre ellos Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, San Luis Potosí, Morelos y Chiapas, además de un asistente desde Alabama, Estados Unidos, lo cual evidencia el alcance de este modelo educativo.

La sesión fue conducida por la secretaria académica de la Universidad, Rosa Issel Acosta González, quien resaltó el impulso del rector Dámaso Anaya para consolidar el primer bachillerato totalmente virtual, lo que representa un hecho histórico para la UAT.

Explicó que el programa educativo en esta modalidad se ofrece a personas mayores de 18 años, cuya primera generación está representada por una amplia diversidad de edades y trayectorias que oscilan entre los 27 y 45 años.

Destacó que el bachillerato tendrá el respaldo de las Unidades Regionales de Transferencia del Conocimiento ubicadas en los municipios de Tula, González, San Fernando y Jiménez, cuyos espacios apoyarán a quienes no cuentan con equipo o conectividad, garantizando un servicio educativo incluyente y accesible.

El mensaje del rector Dámaso Anaya Alvarado, para la clausura del curso, estuvo a cargo del titular de la Oficina del Rector, Miguel Ángel Guevara Guerrero, en el que invitó a los aspirantes a ser parte de la gran Familia UAT y del prestigiado sistema de educación media superior que la casa de estudios impulsa en todo el estado.

En otra parte de la sesión, tres aspirantes compartieron sus mensajes, en los que expresaron su agradecimiento a la Universidad y reconocieron la oportunidad que representa para sus vidas retomar y continuar sus estudios en un modelo accesible, flexible y acompañado.

El curso propedéutico permitió fortalecer competencias digitales, fomentar el trabajo colaborativo y acercar a las y los aspirantes a los tres ejes formativos: Transforma, Trasciende e Inspira, que acompañarán su trayectoria académica y personal.

Como parte de la ceremonia, se ofreció la presentación del Cuarteto y del Grupo de Huapango de la Facultad de Música y Artes, con un mensaje artístico de identidad y pertenencia universitaria. Las clases del Bachillerato Virtual UAT iniciarán en enero de 2026, mientras que el período de inscripciones permanecerá abierto hasta el día 16 del mismo mes.