Invita INJUVE  a las juventudes a sumarse al voluntariado “Misión Tamaulipas”

-Para fomentar la participación a través de la solidaridad y la construcción de paz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 30 de 2025.- El Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), hace un llamado a las juventudes para unirse a las diversas iniciativas de voluntariado y participación juvenil, haciendo comunidad a través de la solidaridad y la construcción de paz.

Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del INJUVE, señaló que el objetivo es seguir instrumentando esta iniciativa estatal para incorporar a las y los jóvenes de los 43 municipios de la entidad en actividades que les permitan generar una experiencia que sume a su desarrollo y expectativas de vida, así como a sus derechos.

“La finalidad es impulsar el protagonismo social de las personas jóvenes, reforzando el voluntariado con acciones propuestas por el INJUVE enfocadas en la apropiación de espacios públicos llevando un mensaje de paz, reflexión e involucramiento con las necesidades de la comunidad y su entorno”.

“Misión Tamaulipas ha tenido un impacto positivo en la entidad con una participación importante de cientos de jóvenes en cada jornada, como TEQUIOS, que tiene que ver en la promoción de una conciencia social por la paz y contra las adicciones, y TECHO, que moviliza jóvenes para luchar contra la pobreza mediante la construcción de viviendas de transición y la implementación de inclusión social, ayudando a la generación de un patrimonio sustentable”, refirió el funcionario estatal.

Esta iniciativa es apoyada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Luis Gerardo Illoldi Reyes, ya que forma parte del compromiso con la inclusión de los jóvenes, su bienestar y desarrollo integral.

Las y los jóvenes interesados en integrarse a esta red de voluntarios pueden visitar las redes sociales oficiales y el sitio web del Instituto https://www.tamaulipas.gob.mx/jovenes/ y/o comunicarse directamente al teléfono de las oficinas centrales 834 107 82 31.

Por último, Rodríguez Perales compartió que, con estas acciones, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, bajo el liderazgo del doctor Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso a seguir fomentando desde una visión humanista comunidades más unidas.