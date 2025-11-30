Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Cambios en el gabinete de Sheinbaum

*Que Harfuch va a Gobernación

*La UNT del Dr. Chavira trasciende las fronteras

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum descartó en tiempo y forma después de su primer informe de gobierno, que hubiera cambios en su gabinete, pues todo hace indicar que si viene un reacomodo en su estructura presidencial, por lo que en las últimas horas, diversas versiones han circulado en las esferas del poder sobre posibles ajustes en el gabinete, lo que viene acelerando el pulso nacional.

Que según habrá cambios en áreas estratégicas como principalmente en Gobernación, Agricultura, Pemex y el Infonavit, y aunque no existe confirmación oficial, las versiones han desatado especulaciones sobre un eventual reacomodo interno, enroques y movimientos.

Y uno de los movimientos más comentados y esperados sería la salida del morelense Omar García Harfuch, que de secretario de Seguridad Pública, podría ocupar la Secretaria de Gobernación, en sustitución de Rosa Icela Rodríguez, cargo clave en la conducción política del país.

Obviamente su llegada implicaría una apuesta por un perfil con vínculos amplios, incluso con sectores opositores, y con reconocimiento internacional, pues Harfuch, es señalado como uno de los funcionarios en los que más confía el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad y se puede trabajar con él de la mano.

Y así anda el run run por la Ciudad del smog ya que es el hombre fuerte de la seguridad en México y es actualmente el funcionario más efectivo en el gabinete presidencial, por lo que analistas, politólogos e incluso columnistas de prestigiados medios de comunicación nacional ya lo ubican para Gobernación en corto tiempo.

El cambio suena lógico, si se toma en cuenta que Rosa Icela, se ha visto superada por las marchas de maestros, cierres carreteros por productores de maíz, y transportistas, entre otros temas más, por lo que veremos y diremos y entonces dialogaremos más al respecto.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, la Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), que preside el rector, Dr. Francisco Chavira Martínez, se ha destacado al entregar una serie de Doctorados Honoris Causa al reconocer la trayectoria y los méritos sobresalientes de personalidades que han hecho contribuciones significativas en ámbitos como el académico, científico, artístico o social; lo que no solo honra al individuo, sino que también refuerza el compromiso de la institución con los valores que representa y la excelencia, fomentando la inspiración dentro de su comunidad.

Y así lo viene haciendo desde décadas entregando reconocimientos a la excelencia que es la distinción más alta que otorga una universidad como esta orgullosamente para honrar la excelsitud y los méritos de figuras nacionales o extranjeras. Tan es así que ahorita anda por Lima, Perú, con ese tema de entregar Títulos de Doctorado Honoris Causa, de ahí según la agenda se pasa a Buenos Aires, Argentina y concluye en Montevideo, Uruguay, puras capitales de importantes países de Latinoamérica, lo que le está resultando todo un éxito a esta prestigiada institución educativa que ha trascendido allende las fronteras. Enhorabuena.

2.- Por fin ya se dio el cambio en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Y lo que se pronosticaba que fuera Jesús Eduardo Govea Orozco se cristalizó. No fue mujer por aquello de la equidad de género, por lo que “arreglado Matamoros” todo. Así que, como andará Cabeza con la cabeza ahora.

Por cierto, también se manejó insistentemente el nombre del abogado Javier Cordoba González para el mismo puesto y no se dio, pero se afirma que el hombre se encuentra en el ánimo personal y político del gobernador Américo Villarreal Anaya, por lo tanto, no se sorprenda que podría ser invitado a incorporarse al gabinete estatal.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.