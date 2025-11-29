Supervisa Américo rehabilitación de tratadora de aguas residuales en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Noviembre 29 de 2025.- Gracias a la coordinación de esfuerzos de los tres niveles de gobierno y una inversión conjunta por más de 82 millones de dólares con el NADBANK y la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), la rehabilitación de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) de Nuevo Laredo registra un avance del 70 por ciento.

Durante un recorrido de supervisión por este magno proyecto que consolidará a Tamaulipas como uno de los estados que más invierten en el saneamiento del recurso hídrico, el gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció el trabajo conjunto con el gobierno municipal de Nuevo Laredo, la Comisión Nacional del Agua y el Banco de Desarrollo de América del Norte, para consolidar este proyecto que permitirá tratar hasta mil 360 litros por segundo.

Acompañado por la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, el gobernador escuchó la explicación del secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, quien presentó los avances de la obra, que junto con la Planta Oradel y la Planta Norponiente logrará tratar el 100 por ciento de las aguas residuales de la ciudad, para colaborar en el saneamiento del río Bravo.

En esta obra, el Gobierno de Tamaulipas realiza una inversión de 9.5 millones de dólares, cantidad que se suma a las aportaciones municipales, federales, del NADBANK y la CILA, contribuyendo para dar cumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales y fomentar el reúso de agua tratada.

En el recorrido por la PITAR acompañaron al gobernador: Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía; la gerente general de Comapa Nuevo Laredo, Silvia Fernández Gallardo Boone, y el coordinador de Plantas de Tratamiento, Juan Carlos Pérez Faz.