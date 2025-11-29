Refuerza Guardia Estatal vigilancia por Operativo “Invierno Seguro” y “Héroes Paisanos 2025” en carreteras de Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.– Noviembre 29 de 2025.- Como parte del Operativo Carretera Segura, “Invierno Seguro 2025” y “Héroes Paisanos”, personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero intensificó la vigilancia en los principales accesos carreteros del estado ante el incremento de viajeros que ingresan al país durante la temporada decembrina.

En Nuevo Laredo, los elementos reforzaron los recorridos de supervisión en la Carretera Federal 85, especialmente en el kilómetro 175 —límite con Nuevo León— y en la plaza de cobro ubicada más adelante. En este punto se brinda orientación directa a los paisanos, además de difundir los números de emergencia 911 y 089 para denuncias anónimas.

Estas acciones buscan acompañar a los connacionales en su trayecto y garantizar viajes seguros.

De manera paralela, en Reynosa, la corporación mantiene presencia permanente sobre la Carretera Federal 40, particularmente en el kilómetro 30 del tramo General Bravo–Reynosa, considerado uno de los más transitados por connacionales que retornan desde Estados Unidos. Las unidades realizan recorridos constantes para prevenir incidentes y asaltos.

Las Estaciones Seguras instaladas en la ruta también proporcionan información, apoyo y atención a los conductores, reforzando así la seguridad en uno de los corredores carreteros más importantes de Tamaulipas.