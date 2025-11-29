Participa el COBAT 16 en reunión de directivos de la Zona 4 con el Coordinador

Importante reunión de trabajo encabezó el Coordinador de la Zona 4 del Colegio de Bachilleres, Lic. Jorge Alberto Ojeda Perdomo, con directivos, donde participó por el COBAT 16, la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena.

Dicha reunión tuvo como objetivo analizar los logros académicos obtenidos hasta el momento, así como las estrategias a seguir aplicando para mantener los mejores niveles de preparación entre los estudiantes, según lo indicó la Directora del COBAT 16.

Se informó asimismo, que otro objetivo de la reunión tuvo que ver con la organización del Concurso de Escoltas y bandas de guerra que se llevará a cabo los días 19 y 20 de febrero del 2026

También en dicha reunión participaron los directores del Plantel 10 Jiménez, Cemsadet 12 La Pesca, Guadalupe Victoria, San Carlos y San Nicolás.