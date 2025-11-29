Locales

Hubo Jornada por la paz y contra las drogas en la Técnica 75 de La Pesca

Se llevó a cabo la Jornada Nacional por la Paz y contra las Drogas en la Escuela Secundaria Técnica No. 75 del Poblado La Pesca por parte del Sistema DIF Soto la Marina, con lo que se reafirma el compromiso con la prevención, la sana convivencia y el bienestar de las y los jóvenes.

En este evento se tuvo la participación de la instructora de zumba del CEDIF La Pesca, con actividades de activación física que motivaron a todas y todos los asistentes a la jornada.

El DIF Soto la Marina reconoce la entusiasta participación de las y los alumnos, maestras y maestros, así como de madres y padres de familia, de la Técnica 75, quienes se sumaron con gran disposición a esta importante jornada por la paz y contra las drogas.

