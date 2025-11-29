Locales

Futuro de Soto la Marina esta en las niñas, niños y adolescentes: Glynnis Jiménez Vázquez

Tras asistir a la Tercera Sesión del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que se celebró en el Polyforum de Ciudad Victoria, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez dijo que como Alcaldesa tiene muy claro que claro que el futuro de Soto la Marina está en las niñas, niños y adolescentes.

Reconoció que dicha sesión del SIPINNA, es un espacio para dialogar, revisar avances y fortalecer la coordinación entre municipios y el Gobierno del Estado, siempre bajo la visión humanista del gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya.

El evento lo presidió el Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González con la representación del ejecutivo estatal, Américo Villarreal Anaya, ante la presencia de la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Tamaulipas, Ivette Salazar Márquez, donde se llevó a cabo la toma de protesta de la Tercera Generación del OPINNA, de los que Villegas González dijo que los 43 integrantes son la “voz del presente y la esperanza del futuro, reafirmando que el Gobierno Humanista de Américo Villarreal Anaya coloca a la niñez en el centro de todas sus decisiones.

