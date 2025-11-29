Locales

Entregan reposición de tarjetas de la Beca “Rita Cetina” en Soto la Marina

Se lleva a cabo la entrega de reposición de tarjetas a beneficiarios de las Becas RITA CETINA, de acuerdo a lo que da a conocer la responsable de este programa del gobierno federal en Soto la Marina, Gloria Perales Morales.

De un total de 167 que tarjetas que se recibieron, hasta el pasado jueves se habían entregado aproximadamente unas 130 que llegaron para alumnos de este municipio, indicó nuestra entrevistada.

Cabe mencionar que las oficinas de las becas federales se encuentran ubicadas en la Calle Felipe de la Garza entre Benito Juárez y Mariano Matamoros de la zona centro de esta localidad y se atiende de lunes a viernes en horario de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Indica nuestra entrevistada.

