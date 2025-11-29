Encabezó Directora General del ITEA reunión de trabajo con personal de la Coordinación SLM

El 20 de noviembre, la Directora General del ITEA, Gloria Guadalupe González González, encabezó una reunión de trabajo con el personal de la Coordinación de Zona en Soto la Marina a cargo del Profr. Luis Felipe Rodríguez Posada, donde remarcó las ventajas de llevar a cabo estrategias que beneficien la educación de las personas jóvenes y adultas, así como las personas educandas que son atendidas en las diferentes microrregiones.

Hizo saber asimismo, que la incorporación que se realice la Coordinación, beneficia no solo al cumplimiento de metas, sino a darle la oportunidad a quienes por alguna razón no saben leer ni escribir o no certificaron sus estudios, pero sobre todo asegurarles una atención de calidad de tal manera que al terminar con sus estudios continúen con el nivel medio superior.

Durante la reunión se presentaron diversos temas, como la certificación, formación educativa, plataformas que ayuden en la incorporación, resultados al periodo que se informa y proyección al año 2026, por mencionar algunos; además de escuchar las propuestas y necesidades de la Coordinación.