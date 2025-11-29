Dictó el DIF pláticas a estudiantes sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Para fortalecer el conocimiento y la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, el Sistema DIF dictó pláticas a estudiantes del Telebachillerato Comunitario 007 del Poblado Las Tunas y en la Escuela Primaria “Amado Nervo” del Ejido Vista Hermosa.

Estas acciones forman parte del trabajo que impulsa la Dirección de Fortalecimiento Familiar del DIF Tamaulipas, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de DIF Soto la Marina.

Un equipo, conformado por psicólogas, la Procuradora y el Asesor Jurídico, desarrolló actividades y pláticas dirigidas a los alumnos, con el objetivo de acercarles información esencial sobre sus derechos y promover entornos seguros y de respeto dentro de sus escuelas.

Con estas actividades, el DIF Soto la Marina que preside la Lic. María Fernanda Jiménez Vázquez, reafirma el compromiso de seguir trabajando de manera cercana con las instituciones educativas para garantizar el bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.