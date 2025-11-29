Estatales

Celebra Presidente del Congreso de Tamaulipas elección de Jesús Eduardo Govea Orozco como Fiscal de Justica

Cd. Victoria, Tam.- El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, afirmó que la Legislatura 66 brindará pleno acompañamiento institucional al Fiscal General de Justicia electo, Jesús Eduardo Govea Orozco, durante el ejercicio de su encargo, cuyo periodo inicia el próximo 16 de diciembre.

Durante una entrevista posterior a la sesión en la que se eligió al nuevo titular de la Fiscalía General, el legislador expresó su satisfacción por la conclusión del proceso y destacó que la persona electa rendirá protesta el próximo martes 2 de diciembre ante el Pleno.

Prieto Herrera reconoció que el Congreso eligió un perfil con amplia trayectoria y resultados comprobables.

“Me da mucho gusto que las compañeras y compañeros diputados eligieran un perfil con gran experiencia y capacidad. El licenciado Govea ha demostrado su profesionalismo desde la Fiscalía Anticorrupción y estamos seguros de que la Fiscalía General de Justicia se fortalecerá una vez que inicie funciones.”

El presidente de la Junta de Gobierno aseguró que el Poder Legislativo respaldará al nuevo Fiscal dentro del ámbito de sus atribuciones

“Le deseamos mucho éxito y, por supuesto, contará con el apoyo del Poder Legislativo para seguir reforzando la impartición de justicia en el estado. Tendremos una Fiscalía más fuerte, más empática y con mejores resultados”.

Respecto a la vacante que quedará en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tras la salida de Govea Orozco, Prieto Herrera señaló que el Congreso ya trabaja en el tema:
“Tenemos que revisar ese paso para que no quede acéfala una instancia de esa relevancia. En los próximos días se analizará el procedimiento correspondiente.”

