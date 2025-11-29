Avanza Tamaulipas con resultados históricos en la Estrategia de Absorción a la Educación Media Superior

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 29 de 2025.- El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, presentó en rueda de prensa los avances, alcances y el reforzamiento de la Estrategia de Absorción a la Educación Media Superior en Tamaulipas, indicando que el objetivo de la estrategia es garantizar que ningún joven que egresa de secundaria se quede sin un espacio para continuar sus estudios en el nivel medio superior.

Destacó que esta estrategia, implementada desde hace dos años, ha permitido revertir el indicador de absorción, que al inicio de la administración estatal se encontraba en 90 por ciento; es decir, 10 de cada 100 egresados de secundaria no lograban ingresar al nivel medio superior.

Sin embargo, señaló que, debido al acompañamiento personalizado, la coordinación interinstitucional y la ampliación de mecanismos de atención, el indicador actual asciende a 104 por ciento, resultado de la reincorporación de jóvenes que habían suspendido sus estudios y de la llegada de estudiantes procedentes de otras entidades.

Explicó que la estrategia consta de tres momentos fundamentales. El primero consiste en conocer los intereses y necesidades de los estudiantes de tercero de secundaria mediante una encuesta estatal, que permite identificar su primera, segunda y tercera opción educativa, así como las causas que podrían impedir su continuidad escolar. Este diagnóstico inicial también permite detectar casos que requieren atención socioemocional, apoyo económico o acompañamiento académico, con el propósito de intervenir a tiempo.

El segundo comprende la difusión de toda la oferta educativa de media superior, que incluye planteles de los subsistemas DGETI, DGETA, COBAT, CONALEP, ITACE, Telebachillerato, Telebachillerato Comunitario y Telebachillerato Militar, así como instituciones particulares y preparatorias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. A través de herramientas como un cartel interactivo, mapas de disponibilidad y mensajes institucionales, los jóvenes y sus familias pueden conocer de forma clara las opciones existentes en cada región.

El tercer momento, considerado el más decisivo, tiene como finalidad asegurar que todas y todos los jóvenes cuenten con un espacio en algún plantel de educación media superior, sin importar si su primera opción fue asignada o no.

Crespo Solís manifestó que, para ello, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) articula esfuerzos entre la Subsecretaría de Básica, la Subsecretaría de Planeación, la Unidad Ejecutiva, la Dirección de Comunicación Educativa, el CETE y los 22 CREDES del estado, además de la participación permanente de todos los subsistemas a través de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS).

Durante la presentación, informó que Tamaulipas operará por segundo año consecutivo un solo instrumento diagnóstico estatal, que será aplicado en un periodo unificado —última semana de mayo y primera de junio— y permitirá a los estudiantes solicitar su ingreso en cualquier plantel público sin necesidad de presentar múltiples exámenes. Este instrumento, de carácter exclusivamente formativo, permitirá identificar áreas académicas a reforzar mediante cursos propedéuticos previos al inicio del ciclo escolar.

Señaló que uno de los retos prioritarios en la educación media superior es la atención al abandono escolar, que actualmente se ubica en el 10 por ciento, por debajo del promedio nacional.

Finalmente, presentó el comportamiento histórico del indicador de absorción, que pasó de 90.9 por ciento en el ciclo 2021-2022 a 104.8 por ciento en 2023-2024, reflejo del avance sostenido de la estrategia, alcanzando en el ciclo 2024-2025 una matrícula de 144 mil 391 estudiantes.

Resaltó que estos buenos resultados son reflejo de la política educativa impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y respaldada por el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdés García.