Atiende Gobierno del Estado 900 planteles educativos con inversión en infraestructura y equipamiento

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 29 de 2025.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) y el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) han atendido necesidades de 900 planteles escolares con una inversión de mil 500 millones de pesos (MDP).

El secretario Pedro Cepeda Anaya indicó que, en los tres años de esta administración estatal, mediante el ITIFE han destinado más de 1,200 millones de pesos, sumados a 275 MDP ejecutados por la SOP.

“Hemos atendido escuelas de nivel básico que van desde secundarias, primarias y planteles de preescolar, los cuales en su mayoría están distribuidas en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Mante, Tampico, Altamira y Madero”, mencionó el servidor público.

Apuntó que los trabajos en las escuelas consisten en rehabilitación, mejoramiento y modernización de aulas, sanitarios, instalación de cisternas, aire acondicionado, construcción de bardas, cercas, comedores, subestaciones eléctricas y techumbres.

De esta manera, Cepeda Anaya agregó que, se reduce el rezago en instalaciones educativas en muchas localidades del estado, garantizando que las y los alumnos cuenten con espacios dignos para su formación escolar.

 

