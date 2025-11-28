Suma Tamaulipas 1,155 mdd en Inversión Extranjera Directa al tercer trimestre de 2025

Secretaria Ninfa Cantú destaca el clima de confianza y certeza que brinda la administración del gobernador Américo Villarreal a las empresas globales

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Noviembre 28 de 2025.- La Inversión Extranjera Directa (IED) en Tamaulipas acumula 1,155 millones de dólares de IED en lo que va del presente año, consolidándose como una de las entidades más dinámicas y competitivas en atracción de capital extranjero en México gracias al clima de confianza y certeza que brinda el gobierno que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La entidad registró un crecimiento significativo de inversión foránea durante el tercer trimestre de 2025, al alcanzar 465.8 millones de dólares, lo que representa un incremento de 148.5 millones de dólares respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras oficiales de la secretaría de Economía federal.

La secretaria de Economía del estado, Ninfa Cantú Deándar, destacó que este comportamiento responde a un entorno favorable para el inicio de nuevos proyectos y para la ampliación de capacidades en empresas ya instaladas.

“Este crecimiento confirma la confianza de la inversión global en Tamaulipas. Refleja el clima de certeza, estabilidad y acompañamiento que ha impulsado el gobernador Américo Villarreal, así como el compromiso de las empresas por seguir apostando por nuestro estado”, afirmó Cantú Deándar.

Entrevistada en Nuevo Laredo al término del arranque del Operativo Especial de Héroes Paisanos Invierno 2025, la titular de Economía subrayó que el avance reportado es resultado directo de una estrategia integral basada en la fortaleza logística del estado, su vocación industrial, su infraestructura estratégica y el talento altamente competitivo de su capital humano.

“Tamaulipas ofrece una combinación única de ventajas: conectividad, ubicación estratégica, liderazgo exportador y una política económica humanista que prioriza el desarrollo regional. Esto nos ha permitido consolidar un ecosistema de negocios sólido y atractivo para la inversión internacional”, agregó.

Los flujos de inversión recibidos durante este trimestre muestran avances importantes en sectores estratégicos como manufactura, energía, eléctrico-electrónico, automotriz y servicios especializados, áreas clave para la competitividad nacional y estatal.

Finalmente, la secretaria reiteró que el Gobierno del Estado continuará fortaleciendo el trabajo conjunto con empresas globales, organismos empresariales, municipios y autoridades federales para seguir generando un entorno de inversión que detone más empleo, innovación y crecimiento en todas las regiones de Tamaulipas.