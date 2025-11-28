Refuerza SEDUMA coordinación Federación-Estado para conservación de ecosistemas

Tamaulipas fortaleció su liderazgo ambiental al participar en el Segundo Encuentro de la ANAAE en Oaxaca, impulsando la coordinación nacional y reafirmando un modelo de conservación construido desde el territorio y en beneficio de las comunidades

Oaxaca, Oaxaca.- Noviembre 28 de 2025.- En un ejercicio de coordinación nacional para fortalecer la protección del patrimonio natural y las capacidades territoriales, autoridades ambientales de todo el país participaron en el Segundo Encuentro de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), realizado en Oaxaca.

En este espacio, Tamaulipas destacó por su visión humanista y su compromiso con un desarrollo que respeta la vida y el entorno, reflejo de la política ambiental que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, centrada en el bienestar de las comunidades y la gestión responsable del territorio.

La reunión fue encabezada por la titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcena Ibarra; el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; y el presidente de la Mesa Directiva de la ANAAE, Óscar Alberto Rébora Aguilera.

Durante los trabajos, la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, subrayó que la coordinación entre estados y Federación es clave para fortalecer la conservación, especialmente en entidades como la nuestra, que poseen una riqueza biológica excepcional y ecosistemas que requieren atención permanente.

Saldívar Lartigue destacó que Tamaulipas es referente nacional por su diversidad de flora y fauna, lo que obliga a consolidar políticas públicas sólidas, integrales y basadas en la colaboración con comunidades, instituciones académicas y organizaciones civiles.

En su intervención, la secretaria Bárcena Ibarra enfatizó la importancia de que los tres niveles de gobierno trabajen de manera articulada y cercana a quienes han resguardado sus ecosistemas durante décadas:

“Para construir una política ambiental efectiva necesitamos armonizar nuestras estrategias federales y estatales, convocar a los municipios y, sobre todo, trabajar con las comunidades que han protegido su territorio durante generaciones. Lo que importa es que logremos estas políticas de adaptación, y sobre todo que nos ayuden a hacer la gran restauración de los ecosistemas. Para mí la palabra de este periodo es restauración”.

La Segunda Asamblea Ordinaria de la ANAAE consolidó un espacio donde titulares de Medio Ambiente de los 32 estados, así como procuradurías y comisiones de biodiversidad, definieron líneas de trabajo compartidas para enfrentar los retos climáticos y ecológicos del país.

Estos acuerdos, permitirán construir un modelo de política ambiental que reconozca el valor de quienes habitan y cuidan los ecosistemas, impulsando acciones para restaurar, proteger y aprovechar de manera sostenible la riqueza natural de México.

Con esta participación, Tamaulipas reafirma su compromiso de trabajar en unidad, aportar su experiencia y continuar avanzando hacia un futuro donde la justicia ambiental y el bienestar colectivo sean la guía de las decisiones públicas.