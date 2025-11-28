Recibe SABG curso sobre prevención de acoso y hostigamiento sexual

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 28 de 2025.- Se llevó a cabo el curso “Acoso y Hostigamiento Sexual”, dirigido a Órganos Internos de Control, Comisarios y personas servidoras públicas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado y el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas (IMT) para garantizar espacios laborales libres de violencia y fomentar una cultura institucional basada en el respeto y la igualdad.

El propósito fundamental de esta capacitación fue fortalecer las competencias de las y los servidores públicos para brindar una atención integral y efectiva a las víctimas, asegurando su acceso a la justicia. La sesión estuvo a cargo de Juan José Carrillo Cruz, jefe del Departamento de Capacitación, Educación y Formación Integral del IMT, quien compartió herramientas teóricas y prácticas orientadas a sensibilizar y profesionalizar al personal participante.

La Secretaria anticorrupción, Norma Angélica Pedraza Melo, dijo que con estas actividades, se reafirma el compromiso institucional de fortalecer entornos laborales seguros, respetuosos y libres de violencia, logrando avanzar un paso más hacia la construcción de instituciones sólidas que garanticen el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas servidoras públicas.