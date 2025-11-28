Presentan proyecto “Electrificación al 100%” al alumnado de la Universidad Politécnica de Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 28 de 2025.- En el marco de las reuniones realizadas para el proyecto Electrificación al 100%, cuyo objetivo es promover la colaboración de estudiantes de la UPV, el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, acompañado por el Director de Industria Eléctrica, Luis Esteban Igartua, y la Drectora de Energías Renovables, Elizabeth Martínez Saldaña, presentó ante alumnos de las carreras de Manufactura Avanzada y Mecatrónica los detalles del proyecto, además de invitarles a integrarse a su ejecución durante sus próximos periodos de estadías y estancias, programados para iniciar en enero de 2026.

Como resultado de su participación, se busca que las y los estudiantes desarrollen un proyecto que les permita obtener su acreditación académica como Ingenieros de sus respectivas carreras.

La presentación se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Politécnica de Victoria, reiterando la comunicación y el vínculo establecido con Othón Cano Garza, Director de Vinculación; José Amparo Rodríguez, titular de la carrera de Ingeniería en Manufactura Avanzada; y Leonel Maldonado Rivera, titular de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, quienes han impulsado la participación estudiantil en el proyecto Electrificación al 100%.

Se obtuvo una respuesta muy favorable por parte del alumnado, mostrando alto interés en integrarse al proyecto, lo cual motiva a dar continuidad a esta colaboración, tal como lo ha señalado en sus propósitos el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez.