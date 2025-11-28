Por: Raúl Terrazas Barraza

Carreteras libres, tras negociación

Hubo minuta y por tanto acuerdo, así que, las carreteras están abiertas a la circulación en todas las regiones de Tamaulipas, aunque hay que decir que aquí, no se generaron grandes problemas como en otras entidades del país, porque hubo hasta escases de combustibles y de alimentos en algunas regiones.

Aquí la gran preocupación fue los embotellamientos de muchas horas por el bloqueo de tramos, en forma concreta el del Y de San Fernando, que es a donde llega todo el tránsito de camiones de carga que provienen o ban al altiplano mexicano, al Bajío o al Valle de México y la Mante-Tampico en un punto del municipio de Altamira, porque eso impidió la llegada de cargas para embarque de mercancías y la salida de productos de la zona de puertos para llegar a los sitios de consumo

El ingeniero Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno de Tamaulipas, sostuvo reuniones continuas con los productores de San Fernando para la liberación del tramo carretero y consideró que, con la firma de la minuta que dará origen a un acuerdo, se garantiza el libre tránsito por las carreteras de Tamaulipas.

Además, el inicio de la solución a las demandas de los productores agropecuarios, evitará que el arribo de los paisanos que vendrán de USA a pasar la temporada de fin de año y las fiestas decembrinas, no se topen con inconvenientes que los obliguen a permanecer horas y horas en las carreteras debido a los desacuerdos entre productores y autoridades del Gobierno Federal.

Alguien diría que, con el prolongado tiempo que deben de hacer cola para pasar las garitas de los puentes internacionales en su viaje del vecino país del norte para ingresar a su patria, es suficiente, así que, la gran mayoría de ellos ni cuenta se dará del gran conflicto que se vivió en esta semana en 22 entidades del país, en las cuales los productores suspendieron el pase por carreteras de mucho tránsito para lograr su propósito.

Se mantendrá en estudio que el apoyo a los sorgueros se concrete, en tanto que, la minuta que sirvió para resolver los bloqueos de carreteras contiene cinco puntos fundamentales, la mecánica operativa de la Secretaría de Agricultura para el apoyo a los ciclos agrícolas de los últimos dos años en el caso del trigo y la revisión de la exclusión de pagos a productores de maíz y trigo.

También abrir espacios en la Mesa Nacional de Política Alimentaria a partir de la segunda semana de diciembre para analizar el esquema de comercialización de granos y oleaginosas, en la que estén los grandes ausentes de la administración Federal hacienda y Economía y el asunto de la Reforma a la Ley de Aguas Nacionales, así cómo, mejorar acuerdos para seguridad carretera y transporte.

Respecto a la llegada de los mexicanos que trabajan en USA y que vienen a ver a sus familias, en Nuevo Laredo, el Gobernador Villarreal Anaya hizo ver que la entidad y su población están preparados para recibir y apoyarlos en cualquier necesidad que tengan y que los miles de paisanos que lleguen o crucen Tamaulipas, encontrarán autoridades diligentes y dispuestas que se han coordinado entre los tres niveles de gobierno para acompañar su camino y otorgar la seguridad adecuada.

Luego comentó que, de la misma manera que la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo que considera que los mexicanos que trabajan en el vecino país del Norte, son trabajadoras, honestas, que se distinguen por su esfuerzo y dedicación, que cumplen con las leyes y pagan sus impuestos, así que, por ningún motivo merecen discriminación, más bien respeto y reconocimiento.

Es preciso señalar que, del 20 de noviembre al último de diciembre, el paso de connacionales que vienen a pasar la Navidad con sus familias es superior a 200 mil personas de acuerdo con los registros del Instituto de Migración y la mayor parte de ellos, el 75 por ciento, según datos de la alcaldesa de esa ciudad, Carmen Cantú Villarreal, cruzan por Nuevo Laredo, así que es, el sitio preferido y por tanto en el que mayor derrama económica se genera en la temporada, en los sectores hotelero, restaurantero, el comercio y las estaciones de servicio de combustibles.

El Gobernador Villarreal Anaya y los funcionarios de los tres niveles de gobierno, dieron el banderazo de llegada a los paisanos y de las acciones contenidas en el Operativo Especial de Invierno 2025, denominado Héroes Paisano y que ha dispuesto de casi una veintena de módulos de atención a los paisanos y 40 de observación que tienen la función de informar, orientar y proteger los derechos de las y los mexicanos que van de paso a sus lugares de origen y que, también estarán pendientes de su retorno a USA, luego de las fiestas de fin y comienzo del año.

Los otros

Es 29 de noviembre y es día de Sesión Pública Ordinaria de la Legislatura 66 del Congreso del Estado, convocada para las 12 del mediodía, por la mesa directiva que tienen a su cargo la Diputada Eva Aracely Reyes González en su calidad de presidenta, el Diputado Juan Carlos Zertuche Romero y su compañera Patricia Mireya Saldívar en su calidad de secretarios y el Diputado Francisco Hernández Niño, suplente.

El motivo de la sesión es solo uno, conocer y analizar el dictamen de la Comisión de Justicia que elaboraron los responsables de la misma, Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, Eva Araceli Reyes González, Marcelo Abundiz Ramírez, Sergio Arturo Ojeda Castillo, Judith Katalyna Méndez Cepeda, Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Ma del Rosario González Flores, mismo que contiene la calificación de los integrantes de la terna finalista para ocupar la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Ellos son, el licenciado Jesús Eduardo Govea Orozco, la abogada Marisol Borja Lara y el licenciado Jesús Alberto Alarcón Benavides, en el entendido de que, la apuesta está por el primero de ellos.