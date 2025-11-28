Por: Raúl Terrazas Barraza

Bloqueos con causa

Con el movimiento que realizan los productores agrícolas del país, es posible que se logre un histórico acuerdo a favor del campo mexicano, luego de muchos años de abandono por parte del Estado Mexicano el cual dejó de apostar por las actividades económicas primarias y se pasó a las otras, de las cuales por desgracia no se come, solo se consumen recursos económicos.

Desde siempre hay una máxima que no debe perderse de vista nunca, esa de que el país que produce aquello que consumo, tendrá autosuficiencia en todos los sentidos y, desde luego, hay mucha razón, porque la falta de producción de alimentos tanto de origen vegetal como animal, obliga a los países a adquirirlos en otras regiones del mundo a precios más altos.

El hecho de que esta semana haya aparecido la reforma a los Artículos 79 y 80 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para propiciar que el Estado Mexicano promueva esquemas de precios de garantía para productos como maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero, es de gran significado, porque hace pensar en que, las regiones en las que se producen este tipo de alimentos se capitalizarán.

Las modificaciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, no consideran el sorgo, por ser un grano que no se usa para la alimentación directa en la población, sin embargo, habría que considerar que es el principal componente de los alimentos balanceados que se usan para la producción de carne y huevo en el país, aunque, en el momento que la Cámara de Senadores respalde y apruebe el Dictamen de la Cámara de Diputados, quedaría abierta la ventana para incorporar el sorgo.

Según el dictamen Legislativo precios de garantía para maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero, tienen como finalidad mejorar el ingreso de los pequeños y medianos productores, porque se garantizará que los costos de producción se nivelen con los precios de comercialización, factor que durante esos esos muchos años desincentivaron la producción al grado de llevarla al déficit alimentario.

En este último punto es el de inflexión, porque pone el riesgo la seguridad alimentaria de las y los mexicanos, considerada en otra Ley también del ámbito federal, la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, LGAAS, promulgada el 17 de abril de 2024.

En ella se garantiza el derecho a una alimentación nutritiva y suficiente para todos, integra aspectos del sistema alimentario de salud y ambiente y, establece el marco legal para coordinar acciones entre los diferentes niveles de gobierno y los sectores de la sociedad.

Se refiere también a justicia alimentaria para promuer la producción y distribución equitativa de alimentos, dar prioridad a la producción agroecológica y apoyando a pequeños productores, también considera un elemento fundamental, la soberanía alimentaria, basada en apoyar la producción local y la autosuficiencia nacional, factores que quizá, se fortalecen con la reforma a los Artículos 79 y 80 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Para el acuerdo histórico que puedan lograr los productores en estos días, si bien es cierto que será producto de la presión por los bloqueos carreteros y de puentes internacionales realizado en muchos puntos del país.

No les quedó de otra, más que movilizarse para ser escuchados, así que, el acuerdo será bienvenido, porque ya comienzan a sentirse graves estragos a otros sectores de la producción y del comercio en el país, pero, fue bloqueo con causa

En otras entidades, Chihuahua, por ejemplo, comenzaron a escasear hasta los combustibles y el suministro de alimentos, por ello, el acuerdo de ir y ya.

Los otros

Al inaugurar el Simposio de Actualidades Hemato-Oncológicas organizado por el Hospital Infantil de Tamaulipas, el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya dijo que, con el respaldo de la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cuya voluntad política arreglar y componer el sistema de salud, con los recursos necesarios.

En ocasión del evento por un aniversario más del Hospital Infantil de Tamaulipas que dirige el Doctor Vicente Plascencia Valadez y ante la presencia del Secretario de Salud de la entidad, Doctor Vicente Hernández Navarro, el Gobernador convocó a todos quienes tienen participación en las acciones de esa unidad médica de tercer nivel a un mayor esfuerzo, para que ver que más niños toquen la campana al alcanzar la curación de sus padecimientos oncológicos.

Respecto al simposio comentó que con la sensibilidad que caracteriza a los directivos del Hospital Infantil, el enfoque de la hemato-oncología infantil pediátrica es un gran acierto, para dedicar y atender a la sociedad de Tamaulipas.

Siempre sí aceptó el Senado de la República la renuncia del Fiscal General de Justicia, licenciado Alejandro Hertz Manero, muchos dicen que tiene dedicatoria del grupo tabasqueño incrustado en el Congreso de la Unión.