Fortalecen operaciones y servicios del Aeropuerto Internacional de Tampico

-Participa Turismo en la Comisión Consultiva para acelerar el crecimiento y eficiencia del Aeropuerto General Francisco Javier Mina

Tampico, Tamaulipas.- Noviembre 28 de 2025.- Para fortalecer las acciones conjuntas en beneficio del desarrollo económico y social de la zona sur de Tamaulipas y robustecer la eficiencia operativa, se realizó la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Consultiva del Aeropuerto de Tampico.

El encuentro se dio con la presencia de Eder Alberto Jimenez León, presidente de la Comisión Consultiva y Administrador del Aeropuerto de Tampico; Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, así como representantes de Sedena, Guardia Nacional, Aduanas, directivos de aerolíneas, y autoridades locales, entre otras más.

Cabe destacar que entre las acciones de la comisión está analizar, proponer y evaluar acciones y políticas que contribuyan al mejoramiento de los servicios aeroportuarios, la infraestructura, la seguridad operativa y el desarrollo económico regional vinculado con la actividad del aeropuerto.

“La administración del gobernador Américo Villarreal Anaya privilegia el trabajo en equipo y la coordinación para obtener mejores resultados en pro de la sociedad”, señaló el funcionario estatal.

De esta enriquecedora reunión surgieron aportaciones que serán de gran valor para fortalecer las acciones conjuntas en beneficio del desarrollo económico y social de la zona sur del estado de Tamaulipas, así como la eficiencia operativa del Aeropuerto de Tampico, señaló.

Los temas tratados fueron desde conectividad y aumento de tráfico aéreo, modernización de infraestructura, nuevos servicios, revisión, entre otros temas más, concluyó.