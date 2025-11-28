Fortalece ITIFE red eléctrica en más de 80 planteles escolares

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 28 de 2025.- El Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) ha beneficiado a casi 30 mil estudiantes de educación básica con la instalación, rehabilitación y modernización de la red eléctrica de los planteles escolares.

El titular del ITIFE, Sergio Castillo Sagástegui, subrayó que, gracias al trabajo en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas, han logrado transformar los inmuebles educativos, brindando espacios seguros y funcionales para la población estudiantil de la entidad.

Mencionó que derivado de la instalación de aires acondicionados adquiridos con recursos del programa federal “La Escuela es Nuestra”, diversos planteles escolares incrementaron significativamente su demanda eléctrica, lo que provocó fallas en subestaciones que no estaban diseñadas para soportar esta carga adicional.

Destacó que, ante esta situación, durante el presente año se han realizado más de 80 obras relacionadas con la instalación y rehabilitación de subestaciones de distintos KVA, así como la sustitución y modernización de transformadores, con el objetivo de asegurar el funcionamiento estable y seguro de las aulas.

“El Gobierno del Estado, bajo la visión humanista del gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, ha priorizado la atención de planteles que presentaban riesgo por sobrecarga o infraestructura obsoleta, implementando un plan de intervención eléctrica que continúa avanzando en todo el territorio tamaulipeco”, apuntó el funcionario.

Con estas acciones, dijo, el ITIFE reafirma su compromiso con la seguridad de las niñas, niños y adolescentes de Tamaulipas, fortaleciendo la infraestructura educativa y garantizando que cada plantel cuente con las condiciones necesarias para un aprendizaje digno y de calidad.