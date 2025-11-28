Firman convenio alcaldes del altiplano para fortalecer la transparencia y la integridad pública

-Palmillas, Bustamante, Miquihuana y Tula usarán tecnología como herramienta anticorrupción en sus municipios

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 28 de 2025.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, que preside Félix Velasco Arévalo, de manera conjunta con los municipios de Palmillas, Bustamante, Miquihuana y Tula, suscribieron un acuerdo para el uso del Sistema de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Conciencia de Situación Fiscal (S1) de la Plataforma Digital Estatal de Tamaulipas, como una herramienta para avanzar a la digitalización de la administración pública.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el subsecretario de Gobierno del Estado, Tomás Gloria Requena, destacó que este propósito común fortalece la transparencia y la integridad pública en todos los niveles de gobierno.

La implementación de este Sistema S1 no solo representa un avance tecnológico, constituye una clara muestra de voluntad política para avanzar firmemente hacia la digitalización de la administración pública, garantizando procesos más ágiles, verificables y transparentes, destacó.

«Este convenio refleja la visión clara de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, de priorizar la honestidad, la eficiencia y la transparencia, con el objetivo de construir un servicio público más digno y una gestión gubernamental que responda verdaderamente a las y los tamaulipecos», señaló el subsecretario.

Por su parte, Félix Velasco Arévalo, secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, señaló que la formalización del Sistema S1, representa una acción anticorrupción en los ámbitos de la administración pública municipal.

«Es un mecanismo sencillo y comprensible para que todos y todas las personas servidoras públicas, de los municipios, estén conscientes que presentar su declaración patrimonial y de intereses es una obligación», manifestó.

La firma del acuerdo estuvo a cargo de la alcaldesa de Miquihuana, Gladis Vargas Rangel; del Secretario del Ayuntamiento de Bustamante, Susano Maldonado Tejeda; del Secretario del Ayuntamiento de Palmillas, Ambrocio Monita Camacho y de José Luis Galnares Zaragoza, Secretario del Ayuntamiento de Tula.

Esta medida es un acuerdo del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, que a su vez lo integran instituciones como: Comité de Participación Ciudadana, Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Tribunal de Justicia Administrativa.