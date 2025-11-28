EN LA OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues miles de camioneros y productores se estuvieron manifestando contra el gobierno fallido de CLAUDIA SHEINBAUM PARDO desde pasado lunes en casi todos los estados de la república…La principal queja es por el tema de la inseguridad, pues los asaltos a traileros y el robo de las mercancías que transportan son el pan de cada día, además de bajos precios a productos del campo…De manera insensible e inhumana la presidenta sigue sin mostrar la menor empatía ante esta situación, como también la demuestra en los temas de asesinatos y secuestros de personas inocentes que se están dando a diario…La presidenta no solamente refleja frialdad en su mirada, en sus actos también deja estampada su rúbrica…Para CLAUDIA al único que hay que tener contento y complacido es al anciano que le dejó el poder y que está recluido en su rancho de grosero nombre en el Estado de Chiapas…Para CLAUDIA el dolor del país no existe…El desabasto criminal de medicamentos en el sistema de salud, según ella, es calumnia de los neo liberales…Los números altísimos de los secuestros, según ella, son cosas de los prianistas…Que el campo mexicano está en agonía, eso dice ella, que es una más de las mentiras de los adversarios…Que el aeropuerto de “Felipe Angeles”, es un éxito grita en sus locos desvaríos…Que la planta de refinación de dos bocas es de primer mundo dice dentro de sus locuaces mañaneras…La realidad es que México ya perdió a su presidenta…CLAUDIA está perdida dentro del mundo de oropel en el que la tienen viviendo sus subalternos funcionarios de la 4T…Está muy claro que la presidenta no gobierna para tener contentos a los mexicanos que juró proteger…CLAUDIA vive y respira para complacer y tener contento a su amo de siempre ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR quien para mayores señas es el ex presidente de nuestro país y quien históricamente es el gobernante mexicano que más se ha sentido atraído por presidentes más tiranos y autócratas de nuestro continente…Tanto a AMLO como a CLAUDIA les encanta tener de amigos a gobernantes socialistas y hambreadores de sus pueblos como CHAVEZ, CASTRO, EVO MORALES y DANIEL ORTEGA, los asesinos más infames de nuestra región…Pues el pasado lunes iniciaron los trabajos de instalación del gigantesco pino navideño que se inaugurará en la plaza principal en fechas próximas por parte de la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Igual de cierto es que GLYNNIS sigue atendiendo el tema del arreglo de las vialidades en este pueblo y por ello es que continúa trabajando en algunas de las entradas a importantes arterias de la comunidad…Por cierto la calle que está en la parte trasera de la Escuela Primaria “Felipe de la Garza” ya quedó pavimentada con concreto hidráulico faltando ya solamente que la alcaldesa tenga tiempo en su agenda para que se inaugure y empiece a dar servicio a la población…Mis condolencias para el Profr. JOAQUIN CASTILLO GARCIA y sus demás familiares por el sentido fallecimiento de su hermano menor RODRIGO el pasado martes por la tarde y que fuera sepultado el día siguiente en el camposanto viejo de esta localidad…Pues los agricultores de Soto la Marina ya no encuentran la salida para sacar adelante sus familias con el producto de lo que cosechan cada año…Y no me refiero a los que siembran en tardío o de temporal..Me refiero a los que siembran en la zona de riego que se encuentra en la parte norte del municipio…Los precios que les pagan por el maíz son de risa…La inversión altamente onerosa…Los insumos por los cielos…Dicen por ejemplo en La Peñita que estaban mejor cuando estaban peor…En los tiempos del “corrupto” PRI se les apoyaba a los campesinos con los mentados avíos que era dinero contante y sonante para que mantuvieran a sus familias en lo que rendían sus cosechas…En los tiempos del “corrupto” PRI como le llaman los de la 4T a los del tricolor, había créditos para tractores, maquinarias, semilla y todo lo que se requería para arraigar a la gente en sus parcelas y que tuvieran a la mano las condiciones necesarias para obtener excelentes cosechas y generar en la producción y alimentación de los mexicanos…Hoy en día la gente del campo no tiene ni PROCAMPO ni créditos oficiales para trabajar sus terrenos…Entonces no se entiende porque según el gobierno federal presente, en el PRI todo era corrupción, pero se alcanzaba para mantener a los campesinos en sus tierras…Y ahora que hay mucha “honestidad” familias enteras están abandonando sus comunidades ante el abandono en que se tiene al campo por parte de los gobiernos de la 4T…Si algún Morenista de esos que no entienden razones desea contradecir lo que estoy comentando que se eche una vuelta por unos diez ejidos de la zona que guste y haga un comparativo de las matrículas de las escuelas que se tenían hasta hace siete años y verán la enorme disminución que vienen arrastrando hoy en día…Ni una sola familia campesina se sale de su comunidad de corazón…El campesino tiene mucho sentido de arraigo a sus respectivos ejidos y les duele salirse pero se salen para buscar un nivel de vida que en sus comunidades realmente nunca van a tener en las actuales condiciones…Saludé en días pasados a mi carnal de corazón APOLONIO VERDIN SANCHEZ…Lo vi mucho mejor de su estado de salud el cual en fechas pasadas no era el mejor…Pero ahí la lleva gracias a la ciencia médica, pero sobre todo, gracias a DIOS nuestro señor…Como que todavía no se prende al cien por ciento el ánimo navideño en la zona comercial de nuestro pueblo…Será que la gente está gastada con el reciente desfile revolucionario o será el sereno, pero todavía se tiene poca actividad en ese sentido…Esperemos que se empiece pronto a sentir en lo económico el tan ansiado espíritu de navidad en nuestra población… Saludé en días pasados al ex alcalde NEY TAVARES FLORES caminando de manera tranquila por una de las calles de nuestra zona centro…NEY fue un muy buen alcalde de Soto la Marina y lo que se realizó durante su gestión está de pie como muestra de ello…Hablando de ex alcaldes a TEMO ARELLANO es al que ya tiene tiempo que no lo he podido ver…En ocasiones se va a la unión americana con algunos de sus familiares…Debe de andar por allá…TEMO fue el más acérrimo cavacista de Soto la Marina y como no, si gracias a sus decisiones le hizo realidad su sueño de ser alcalde…Primero lo nombró como Delegado del entonces programa estrella del sexenio de ese tiempo SOLIDARIDAD para que con tiempo pudiera recorrer todo el municipio y posteriormente lo convirtió en el candidato local del entonces poderoso tricolor…TEMO ganó la elección más cerrada hasta ahora en la historia de nuestro municipio y es que apenas le sacó seis votos adelante al abanderado del PAN de esa elección, SERGIO CASTRO NARVAEZ…Me dicen que el Prof. PANCHO SILVA congruente como es en sus convicciones sigue con su postura de apoyar el proyecto de MORENA aquí en este municipio…Sea quien sea el candidato o la candidata en las aun lejanas elecciones…Y le tenemos que creer pues el profe. PANCHO no es de los que cambian tan fácilmente en cuanto tiene que ver con sus posturas de corte político…Ya desde ahora lo ligan con cierto proyecto político pero la realidad es que falta mucho tiempo para la madre de todas las batallas electorales, por lo que esperaremos un tiempo considerable para armarle una buena entrevista en ese sentido…Igual de cierto es que algunos buenos amigos de esos que les apasiona la grilla me han dicho que ven con muy buenos ojos eso de que Movimiento Ciudadano tenga deseos de arribar, por la puerta grande, al mundo político de Soto la Marina…Ven con simpatía algunos proyectos nacionales futuros como los del gobernador de Nuevo León SAMUEL GARCIA y el del senador de ese partido LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS…Y claro que a este respecto la que anda muy contenta y satisfecha es la dirigente municipal de este partido LALA MARTINEZ TORRES y es que no poca gente es la que se está sumando al partido que ahora representa…Un apunte final para los que dicen que todas las cosas buenas en México iniciaron con el arribo al poder de la cuarta transformación…Antes de que AMLO llegara a la presidencia ya los gobiernos corruptos del PRI habían construido una enorme red carretera de miles de kilómetros…Ya los gobiernos corruptos que les antecedieron habían construido miles de escuelas gratuitas en todo el país…Antes de que llegara AMLO al poder ya se contaba con cientos de hospitales públicos a lo largo y ancho de la nación y lo mejor tenían medicamentos suficientes, así como ambulancias y quirófanos en excelente estado…Entre muchas otras buenas herencias de los gobiernos neo liberales a los que hoy tanto detestan…Había suficientes créditos para los campesinos y precios de garantía justos…Ahora según la 4T el país está mucho mejor…Pero la gente apilada en los pasillos de los hospitales…CLAUDIA le sigue apostando a la entrega de los apoyos sociales de cada bimestre para tener el voto de la gente…Pero tiene un país incendiado en todos los sentidos…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…