Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Llegó la hora en la Fiscalía

*Ya está cantado, es Govea Orozco el bueno

Estamos a unas cuantas horas del cambio oficial en la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. Ahora sí se va Irving Barrios Mojica de ese encargo que ha ostentado por alrededor de 9 años y sin dar buenos resultados y eso no se ha dejado de comentar en los principales pasillos de Palacio de Gobierno y en cafés políticos, donde se afirma que, ahora sí, le llegó la hora.

El relevo ya estaba anunciado y todo hace indicar que lo sustituirá el actual Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, esto ante la ya salida de Irving Barrios Mojica, quién pensaba según seguir en su encargo por más tiempo.

Bueno, dicen los que saben, que desde que se fue Francisco García Cabeza de Vaca, también se tendría que ir él, pero el ex gobernador prófugo de la justicia lo mantuvo ahí por otros tres años más para cuidar su salida. Y bueno, lo mantuvieron ahí pese a los malos resultados y a sus conflictos de intereses en muchos casos.

Total que será este sábado 29 de noviembre en sesión ordinaria en punto de las 12:00 horas cuando se conocerá el nombre de quien resulte ser el candidato electo mediante una terna al que se le tomará la protesta de rigor para asumir el cargo de Fiscal General de Justicia de Tamaulipas para los próximos años y todo hace indicar que el bueno será el abogado Jesús Eduardo Govea Orozco.

¿Por qué se da la salida de Irving?

Es de todos conocer, de qué se va, se va, pues huele al pasado y se volvió incómodo para el actual gobierno estatal. Que también junto con él se va su sequito de colaboradores foráneos. Qué bueno.

Por si no lo saben, Govea Orozco es del equipo cercano a la flamante Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Gisela Contreras López y por ende de todas las confianzas del gobernador Américo Villarreal Anaya, por lo que ahora si todo estará amarrado para limpiar toda la cochambre del pasado. Así que aguas, caiga quien caiga y duélale a quien le duela, por lo que en este gobierno no hay debilidad, humanismo si.

NOTAS CORTAS

1.- Un dato. Las cosas en Tamaulipas se empezaran a ver de otra manera a partir de este lunes próximo con el nuevo Fiscal General y con la inminente renuncia de Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Y lo dijo bien claro ayer en la “mañanera” la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que hace falta mayor coordinación entre la FGR y las fiscalías estatales y pues no está contenta con lo que se ha hecho ahí.

Y todos sabemos que Tamaulipas, es de los estados que trabajan permanentemente de la mano con las instancias de seguridad y de inteligencia federales. Así como lo ha reconocido el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por lo que, quien llegue a la FGR, será una gente cercana a Sheinbaum Pardo y por lo tanto a García Harfuch, que se convertirá en el super secretario del actual gobierno de la 4T.

Por tanto, Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal Anaya, han logrado establecer una coordinación institucional, exitosa en seguridad y en otros rubros, con respeto y cordialidad. Y Tamaulipas es uno de los principales estados aliados a su gobierno.

2.- Sobre el mismo tema, gran noticia para México y para Tamaulipas la caída de Alejandro Gertz Manero y por ende la de Irving Barrios Mojica. Dos piezas claves en gobierno para que todo marche bien.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.