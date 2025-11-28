Por: Roberto Olvera Pérez

Gattás pinta serio y va por la grande

A un poco más de la mitad de este sexenio y de cara a la sucesión gubernamental, quien va agarrando rumbo, trayecto y buen camino previo a la elección del 2028 en Tamaulipas, es el carismático alcalde morenista de Ciudad Victoria, Eduardo “Lalo” Gattás Báez, pues aparece firme en la sección de Estados del periódico El Universal rumbo a la grande.

Por demás interesante la información que da a conocer este 25 de noviembre este importante medio informativo de corte nacional, bajo el título de “Alzan la Mano en Tamaulipas”, incluye al alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, en la lista de aspirantes a la gubernatura de Tamaulipas.

A casi tres años del cambio gubernamental, el diario impreso de circulación nacional enfocó su “lupa política” al Estado; destacando en su análisis una fotografía del alcalde de la Capital de Tamaulipas. Lo ubican entre los hermanos Carmen Lilia, alcaldesa de Nuevo Laredo, y Carlos Enrique Cantúrosas Villarreal, diputado federal; así como la senadora Olga Sosa Ruiz, entre los candidatos con posibilidad a suceder al gobernador Américo Villarreal Anaya en el 2028.

Lo anterior, puede considerarse reflejo del trabajo que realizó en los tres primeros años de su administración y en lo que va de la actual, en los que ha hecho equipo con el mandatario estatal, funcionarios de nivel estatal y federal.

Y es que reconstruir la imagen urbana de la ciudad, el rescate del proyecto de la segunda línea del acueducto, eficientar la atención de servicios públicos, reactivación económica y turística, son algunos de los logros que han puesto a Gattás Báez, en entre los que “Alzan la Mano en Tamaulipas”.

Dialogando claro, directo y más al grano, si hubiera encuestas ahorita para ello, seguramente que el alcalde capitalino aparecería en un buen lugar de la carrera por la gubernatura de Tamaulipas. Agregando, insisto, el buen trabajo que ha hecho al frente de la comuna de Victoria, lo que no solo su imagen ha crecido entre los que suenan, sino que le permitió darse a conocer mucho más en el electorado estatal.

Por cierto, tan ha caído bien entre sus colaboradores esa publicación del Universal, que los mismos ya la difunden en las redes sociales y páginas electrónicas de portales, aunque no se descarta que habrá una interna en su momento.

Sobre el tema entrevistamos a Lalo Gattás y nos dijo: estoy contento por aparecer en tan importante medio de comunicación a nivel nacional, pero concentrado y de lleno en mi chamba; aún falta mucho por hacer, muchos problemas que atender, muchos obstáculos que enfrentar. Sabemos que a la vieja política no le gusta el camino que hemos tomado y que van a seguir intentando descarrilar este proyecto que es de todos, Ciudad Victoria, por lo que no me preocupa, porque sé que mientras siga haciendo las cosas de la forma correcta, derechito, incorruptible, seguiré contando con el apoyo de todas y todos, pues tenemos amigos y amigas en todas las regiones del estado, agregó.

Aparte Lalo Gattás no es un improvisado, sabemos que viene del esfuerzo y el trabajo que ha hecho en la capital tamaulipeca, además no se duerme en sus laureles, ya que seguido lo vemos tocando puertas en la Ciudad de México, bajando recursos, gestionando apoyos y cuando hay oportunidad se encuentra con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como lo hacía con López Obrador, a quien siempre le apostó a su proyecto político, la 4T y ahí están los resultados. Por lo tanto, hasta ahora va bien y se va posesionando aún más rumbo al 2028.

NOTAS CORTAS

1.- Gracias a la intervención oportuna de las autoridades educativas de la SET, que dirige el Dr. Miguel Ángel Valdez García, pues el día de ayer se dieron cita en punto de las 7 de la mañana en las instalaciones de la Escuela Secundaria número 3 “Rafael Balandrano Balandrano” y se pudo solucionar el conflicto presentado desde el lunes pasado, en donde los padres de familia solicitaban urgentemente la presencia de un director para que se hiciera cargo de dar solución a varias problemáticas que desde hace tiempo se están presentando en esta institución y una de las más importantes, es que los maestros frecuentemente faltan a sus labores, entre muchas otras situaciones más que repercuten en el aprendizaje de los alumnos.

2.- Y hablando de educación precisamente, luego del sorpresivo cambio en el Distrito de Salud para el Bienestar No. IX (Jurisdicción), con sede en Miguel Alemán, donde se renovó al titular Dr. Erick Tadeo Peña Barrera. Otro de los cargos estatales que podría registrar un cambio sería la jefatura del Centro Regional de Desarrollo Educativo No. VI con sede en este mismo municipio, donde ya se comienzan a filtrar nombres por ahí y estaremos muy al pendiente de quien llega.

3.- Una felicitación muy especial que vale la pena mencionar:

A todo el personal médico, paramédico, enfermeras, enfermeros, que de alguna otra manera atienden a la clase más necesitada de la población tamaulipeca y con orgullo sacan adelante la salud de los que menos tienen, va nuestra felicitación bajo la dirección del Dr. Marggid Antonio Rodríguez Avendaño. Así mismo un reconocimiento profundo a todo el personal de jubilados que en su momento hicieron su existencia en la atención de esa derechohabiencia más necesitada. Felicidades a toda la gente de jubilados y seguramente si están muy orgullosos de haber pertenecido a esta gran y noble institución que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Enhorabuena.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.