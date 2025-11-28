Capacita STPS a mujeres en Supervisión de Seguridad Industrial en Alturas y Espacios Confinados

Tampico, Tamaulipas.- Noviembre 28 de 2025.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevó a cabo el curso “Formación de Supervisoras en Seguridad Industrial: Prevención en Alturas y Espacios Confinados”, con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas de mujeres interesadas en desempeñarse en áreas clave de supervisión y prevención de riesgos laborales.

El curso, realizado los días 27 y 28 de noviembre de 2025 en el Auditorio de Capacitación de la CMIC Tampico, reunió a un grupo de 50 a 70 participantes, quienes recibieron instrucción teórica y práctica por parte de las especialistas como América Monserrat Sandoval Maldonado y Reyna Saraith Barraza García.

Este programa forma parte de la estrategia impulsada por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien ha dado prioridad al fortalecimiento de la capacitación especializada en seguridad industrial, promoviendo la participación de las mujeres en puestos de supervisión y liderazgo dentro de los centros de trabajo.

Bajo su dirección, la STPS continúa consolidando acciones orientadas a mejorar la prevención de riesgos en actividades de alta exigencia técnica, como los trabajos en altura y en espacios confinados.

Al evento asistieron autoridades estatales y representantes del sector empresarial, entre ellos, Carolina Iveth Martínez Molano, subsecretaria del Empleo y Productividad Laboral.; Consuelo Nayeli Lara Monroy, directora general de Inspección y Previsión Social y Ricardo Ruiz Soria, en representación de la CMIC Tamaulipas, además de representantes federales y municipales vinculados al impulso de la seguridad laboral.