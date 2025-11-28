Avanza Finanzas en acuerdos del COCODI

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 28 de 2025.- La Secretaría de Finanzas llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), reafirmando su compromiso con la mejora continua, la rendición de cuentas y la administración eficiente de los recursos públicos.

El encuentro fue encabezado por Jesús Enrique García Ruiz, director general de Planeación Estratégica, en representación del secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, quien reiteró el llamado a fortalecer los procesos internos con visión estratégica, transparencia y eficacia, siempre orientados al bienestar de las y los tamaulipecos, en el mensaje destacó la importancia de que cada área consolide prácticas que permitan a la Secretaría continuar posicionándose como un referente en gestión pública responsable.

Durante la sesión se revisaron los avances correspondientes al tercer trimestre del año en materia de control interno, ejercicio presupuestal, tecnologías de la información, actividades del Comité de Ética y otras acciones que contribuyen al adecuado funcionamiento de la dependencia, también se señalaron las oportunidades de mejora detectadas en este periodo y los mecanismos que permitirán dar seguimiento puntual a los indicadores institucionales para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

La participación de las y los integrantes del COCODI, representados por personal de la Subsecretaría de Ingresos, la Subsecretaría de Egresos y la Subsecretaría de Inversión, Entidades y Fideicomisos, así como de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, permitió realizar un análisis integral del desempeño institucional y fortalecer la coordinación entre las unidades administrativas, elemento fundamental para garantizar una operación eficiente y alineada a los objetivos de la Secretaría.

Con estas acciones, se indicó que la Secretaría de Finanzas fortalece sus estrategias de gestión interna y avanza en el cumplimiento de las metas institucionales previstas para el ejercicio 2025, manteniendo una ruta clara con resultados en beneficio de la transformación de Tamaulipas.