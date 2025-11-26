Ratifica gobernador su compromiso con la libertad de expresión

Tampico, Tamaulipas.- Noviembre 25 de 2025.- El gobernador Américo Villarreal Anaya asistió a la celebración del 75 aniversario de El Sol de Tampico, donde reconoció la trayectoria del medio y su aporte al desarrollo informativo de la región.

“Hoy tuve el honor de acompañar la celebración por los 75 años de El Sol de Tampico, un medio que ha construido una trayectoria ejemplar con profesionalismo, valores y un profundo compromiso con la verdad”, expresó durante su intervención.

El mandatario destacó el papel del diario como testigo y narrador de la historia del sur de Tamaulipas y de la huasteca, resaltando su cercanía con la comunidad y su credibilidad.

Subrayó además la importancia del periodismo en el contexto actual: “Hoy más que nunca, esto es importante, porque la transformación de México y de Tamaulipas exige ética, verdad, la defensa total y sin tregua de nuestras libertades, y plena congruencia y requiere también un periodismo con las cualidades auténticas del oficio, como el que ustedes han realizado desde esta casa editorial”.

Villarreal Anaya felicitó a la Organización Editorial Mexicana y a los directivos de El Sol de Tampico por este aniversario, al tiempo que refrendó su compromiso con la libertad de expresión, la democracia y el derecho a la información.