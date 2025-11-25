Refuerza Américo Villarreal la entrega de apoyos sociales

-Entrega 34 vehículos a la Secretaría de Bienestar Social para distribuir apoyos sociales a todo Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 25 de 2025.- Con la asignación de 34 unidades automotrices nuevas, la Secretaría de Bienestar Social en Tamaulipas, dará mayor impulso a los programas de apoyo social para personas en situación vulnerable, y sumar logros en la disminución de la pobreza extrema, expresó la titular de esta dependencia, Silvia Casas González.

Mencionó que la entrega de nuevas unidades por el gobernador Américo Villarreal Anaya, expresa el respaldo humanista y solidario de la política social de este gobierno, que ha puesto en el centro a las familias que más necesitan para que nadie se quede atrás y avanzar juntos en la transformación para el desarrollo.

Casas González destacó que la renovación del parque vehicular dará celeridad y puntualidad a la entrega de apoyos sociales, debido a que los vehículos que serán sustituidos cuentan hasta una década de uso, reduciendo la efectividad en los traslados tanto del personal como de recursos que continuamente se llevan a todas las regiones urbanas y rurales del estado.

Subrayó el compromiso del personal de Bienestar Social para continuar disminuyendo la pobreza y las desigualdades, pues subrayó que como servidores públicos, la encomienda dada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, es de servir al pueblo, «somos pueblo sirviendo al pueblo, ese es el compromiso, sumar lo que garantice el desarrollo e inclusión social”, añadió.

Agregó que los programas de apoyo social para mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos conlleva entre otros objetivos, los de generar entornos de paz, desarrollo y bienestar, por ello subrayó este nuevo impulso, mediante la renovación de unidades motrices, al acelerar y eficientar que se cumpla con lo encomendado por el gobernador.

Estos programas sociales comprenden los de “Alimentando tu Bienestar” con la entrega bimestral de paquetes alimentarios, cuyo volumen es considerable al tratarse de más de 285 mil personas que conforman el padrón estatal de beneficiarios.

También se distribuyen insumos alimenticios en los “Comedores de Bienestar” donde se sirve comida caliente de calidad a más de 2 mil 620 beneficiarios de todo el estado, que habitan en zonas urbanas y rurales con presencia de rezago social.

Entre otros programas se cuenta con el de Atención Ciudadana para el Bienestar, Gestores Sociales de Bienestar , Parques Centros y Unidades de Bienestar, así como el de Impulsando tu bienestar y el de Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil.