Reconoce Concanaco campaña ¡Tamaulipas seguro te enamora! 

Aguascalientes, Aguascalientes.- Noviembre 25 de 2025.- En reconocimiento a su innovadora estrategia de promoción turística y reposicionamiento de imagen, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) distinguió al Gobierno de Tamaulipas con el galardón «Marca Estado» por la campaña ¡Tamaulipas seguro te enamora!.

En el marco de la 3ra. Cumbre Empresarial de Líderes y Negocios Familiares realizada en Aguascalientes, el presidente de CONCANACO, Octavio de la Torre de Stéffano, reconoció la proyección del estado de Tamaulipas a través de su campaña.

Por lo que la entidad fue distinguida con el galardón “Marca Estado” por su campaña turística “Tamaulipas seguro te enamora”, un reconocimiento que resalta el esfuerzo por posicionar a la entidad como un destino atractivo y confiable para visitantes.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas agradeció el galardón a nombre del gobierno de Tamaulipas, que encabeza Américo Villarreal Anaya.

El funcionario estatal destacó la importancia de seguir impulsando y proyectando al estado, por los diversos medios, plataformas y tianguis, como el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos que se realizará en Tampico donde la entidad se prepara para recibir a más de 60 mil visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Este distintivo, no solo es un logro simbólico, sino que además, refuerza la estrategia de promoción turística tamaulipeca, que vincula al gobierno estatal con el sector empresarial y de servicios, buscando atraer más visitantes y potenciar el crecimiento económico local, refirió.

Cabe destacar que, el presidente de Concanaco, Octavio de la Torre de Stéffano, entregó la distinción, dentro de los Galardones “México Muy Mexicano”, que se entregan a estados y proyectos emblemáticos, entre otros más.