Firma Tamaulipas carta de colaboración con las Agencias de Energía del Norte

43 min ago
Tampico, Tamaulipas.- Noviembre 25 de 2025.-  Dentro del Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025, el Secretario Walter Julián Ángel Jiménez firmó una carta de colaboración con las Agencias del Norte del país para trabajar en conjunto e impulsar el desarrollo energético del México.

En presencia del gobernador Américo Villarreal, y ante las autoridades federales, estatales y municipales, los estados de Tamaulipas, Baja California, Sonora, Nuevo León y Chihuahua realizaron esta firma para poder ayudar a la Federación en los mecanismos de operación y planeación que nos lleve a tener un sistema energético más fuerte y más resiliente.

El secretario Ángel Jiménez señaló que esta carta permitirá trabajar en conjunto y sostenido, pensando que el sistema energético es uno solo, y ayudar a la federación.

“Están aquí los compañeros de las secretarías y agencias del norte del país, porque somos los estados con mayor intensidad energética, desde baja california hasta Tamaulipas y tenemos mucha comunidad de cómo estamos creciendo y como estamos desarrollando y transformando al sistema para poder ayudar a la Federación en los mecanismos de operación y planeación que nos lleve a tener un sistema energético más fuerte y más resiliente”, puntualizó.

