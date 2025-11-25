Aplaude Rommel Pacheco el apoyo de Américo al deporte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 24 de 2025.- En el marco de la reinauguración del área de Gimnasia Artística de la Unidad Deportiva Siglo XXI, el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, y el gobernador Américo Villarreal Anaya firmaron un Convenio de Colaboración para impulsar la promoción y el desarrollo de programas y acciones que fomenten actividades físicas y deportivas.

Durante el evento realizado la noche de este lunes, Rommel Pacheco reconoció la importante inversión que el Gobierno del Estado ha destinado a infraestructura deportiva: “cada peso invertido en el deporte nunca nunca va a ser un gasto va a ser una inversión, así que un fuerte aplauso al gobernador y a todo el equipo que tienen aquí un aplauso a las niñas y a los niños y por supuesto a las mamás y a los papás que están ahí al fondo por mi parte decirles que el deporte es una gran herramienta y que el deporte transforma vidas”, dijo.

“Este convenio y esta firma de colaboración no solamente es un documento para tomarnos la foto e inaugurar estas bellas instalaciones y estos aparatos nuevos, sino que representa el compromiso que tenemos y la pasión por el deporte”, expresó el titular de Conade, al subrayar la encomienda que tiene por parte de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum.

LA TRANSFORMACIÓN Y EL HUMANISMO SE REFLEJAN EN LA PRÁCTICA DEL DEPORTE

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, dirigió un mensaje de reconocimiento y aliento a niñas y jóvenes que participaron en una exhibición deportiva y agradeció la presencia del director de la Conade, Rommel Pacheco, a quien le pidió transmitir a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que en Tamaulipas la transformación y el enfoque humanista del gobierno federal “están vigentes y se reflejan en la práctica del deporte”.

“Aquí bien decimos, con esa premisa griega, de cuerpo sano, mente sana y queremos que nuestros jóvenes tengan realmente una mente sana porque practican y ejercitan su organismo y ahí la nueva felicitación hacia sus padres y entrenadores en este sentido”.

GOBIERNO HUMANISTA FORTALECE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN CADA RINCÓN DE ESTA ENTIDAD

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Silvia Casas González, destacó que “para el gobierno humanista que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, las tamaulipecas y los tamaulipecos están en el centro de todas las acciones que este gobierno impulsa y es precisamente por nuestra gente por nuestras niñas, niños, jóvenes y familias que hemos puesto especial atención en fortalecer la práctica deportiva en cada rincón de esta entidad”.

REMODELACIÓN DEL ÁREA DE GIMNASIA ES UN SUEÑO CRISTALIZADO

En la exposición de motivos, el director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, refirió que la remodelación de esta área de gimnasia es un sueño cristalizado, ya que este gimnasio y esta unidad fueron creados en 1993 por el entonces gobernador, ingeniero Américo Villarreal Guerra, y “desde entonces no se le habían intervenido, no se había metido absolutamente nada y hoy nuestro gobernador doctor Américo Villarreal Anaya le está metiendo mano en serio y no solamente la Unidad Deportiva Siglo XXI, sino al Polideportivo Ciudad Victoria, a la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines donde está el estadio y a todas las instalaciones deportivas y agradecerle enormemente gobernador por su visión por esta inversión y por creer en nuestras niñas y nuestros jóvenes deportistas”.

GIMNASTAS OFRECEN PONER EN ALTO A TAMAULIPAS

En este evento también hizo uso de la palabra la gimnasta Camila González Mata, quien agradeció al mandatario estatal por creer en ellas, a la par de asegurar que se van a seguir esforzando “por poner en alto a Tamaulipas”.

Previo a la firma de convenio, ante las diversas autoridades, las madres y padres de familia presentes, las gimnastas realizaron una exhibición de las diferentes pruebas como viga de equilibrio, trampolín y barras asimétricas, entre otras.

Al término de este evento, el gobernador Américo Villarreal Anaya entregó 34 vehículos, a la Secretaría de Bienestar Social, los cuales serán distribuidos entre las oficinas centrales y las delegaciones de toda la entidad.